Фотоловушка сняла «нечто» в заповеднике на севере края. Специалисты не знают, кто это

Posted 28 октября, 02:44
Published 28 октября, 02:44
Modified 28 октября, 03:56
Updated 28 октября, 03:56
В пресс-службе Тунгусского заповедника рассказали, что в июне этого года фотоловушка сняла неизвестное существо.
По словам специалистов, они до сих пор не знают, что это за животное. Сообщается, что существо пробежало настолько быстро, что видео пришлось замедлить в 10 раз. Однако даже это не помогло определить животное.
Ранее эксперты предполагали, что на видео могли быть глухарь или заяц-беляк, но зайцы бегают на четырех лапах, а у глухаря большой хвост.
Сейчас специалисты уверены, что «нечто» — животное, которое передвигается на двух лапах и очень быстро бегает. Предполагается, что существо ведет ночной образ жизни.