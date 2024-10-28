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Posted 28 октября, 02:44

Published 28 октября, 02:44

Modified 28 октября, 03:56

Updated 28 октября, 03:56

Фотоловушка сняла неизвестное существо на севере Красноярского края

Фотоловушка сняла «нечто» в заповеднике на севере края. Специалисты не знают, кто это

28 октября 2024, 02:44
Фото: vk.com/tunguskiy

Фотоловушка сняла неизвестное существо на севере Красноярского края

В Красноярском крае фотоловушка в Тунгусском заповеднике запечатлела неизвестное двуного существо. Специалисты до сих пор не знают, что это за животное.

В пресс-службе Тунгусского заповедника рассказали, что в июне этого года фотоловушка сняла неизвестное существо.

По словам специалистов, они до сих пор не знают, что это за животное. Сообщается, что существо пробежало настолько быстро, что видео пришлось замедлить в 10 раз. Однако даже это не помогло определить животное.

Ранее эксперты предполагали, что на видео могли быть глухарь или заяц-беляк, но зайцы бегают на четырех лапах, а у глухаря большой хвост.

Сейчас специалисты уверены, что «нечто» — животное, которое передвигается на двух лапах и очень быстро бегает. Предполагается, что существо ведет ночной образ жизни.

#Никита Алексеев#Видео#Люди#Общество#Животные#Красноярский край#Живая природа#Заповедник «Тунгусский»
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