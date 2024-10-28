Хамство, плесень и обман: рассказываем о худших магазинах у дома в Красноярске

В рейтинге мы не затрагивали крупные региональные и федеральные сети супермаркетов, в 2ГИС смотрели отзывы на так называемые «магазины у дома» — это и минимаркеты, и обычные продуктовые павильоны. Никто из тех, кто попал к нам в рейтинг, не набрал даже 2,5 звезды.