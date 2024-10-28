Хамство, плесень и обман: рассказываем о худших магазинах у дома в Красноярске

Posted 28 октября, 10:16
Published 28 октября, 10:16
Modified 29 октября, 01:38
Updated 29 октября, 01:38
В рейтинге мы не затрагивали крупные региональные и федеральные сети супермаркетов, в 2ГИС смотрели отзывы на так называемые «магазины у дома» — это и минимаркеты, и обычные продуктовые павильоны. Никто из тех, кто попал к нам в рейтинг, не набрал даже 2,5 звезды.
Торговые точки мы отбирали с менее чем 20 оценками в сервисе. Примечательно, что все «худшие» торговые точки расположены на левом берегу Красноярска.
Киоск распологается рядом с автовокзалом — на Аэровокзальной 17/6. Как указано в 2ГИС, магазин круглосуточный, а поэтому местные жители, поздно возвращающиеся с работы, идут именно туда.
Большинство покупателей жалуются на продажу в этом киоске якобы «паленых» сигарет, из 25 отзывов об этом написали 14 человек. Другие жалобы — на просроченную продукцию и грубость со стороны продавцов.
«Продавщица не культурная, агрессивная тетка. Больше не приду и вы не заходите. Продают просроченный товар, фу! Даже одной звезды не достойно», — пишет Юлия.
«Взяли кусочек сыра без всяких сомнений. Но после прихода домой поняли, что это просто тухляк, неизвестно, сколько он там лежал, отвратительное качество. Товар улетел в мусорку», — пишет другой пользователь.
Многие покупатели даже собирались обращаться в полицию из-за продажи контрафактных сигарет и предлагали сделать это коллективно. «ПМ» запросил информацию в полиции, были ли заявления от покупателей за последний год. Нам заявили, что люди к ним не обращались.
Магазин располагается на Краснодарской, 17. Он работает с 8:00 до 23:00. В основном покупатели жалуются на плесень, обман, отсутствие ценников — и снова хамство.
«Самый отвратительный магазин, что я видела. Не смотрят за сроком годности. Ходила брать хлеб, посмотрела, стоят лепешки все в плесени. Хотела купить детские печенья, тоже срок истекший как 2-3 месяца, чуть ли не продали. Продавцы просто хамки, плюнуть им в лицо бы», — пишет Мадина.
«Ужасный магазин! Ценников на товар нет. Обманывают! Наглые продавцы. Цена даже если и стоит 78 — они считают 88. На все накрутка. Совсем обнаглели! Я представляю, как они обманывают пьяных. Роспотребнадзор к вам явится однозначно!» — пишет Анжелика.
Магазин находится в Покровке — на Линейной, 90. Работает круглосуточно. В основном негативные отзывы люди пишут из-за хамства (снова) со стороны продавцов, якобы продажу алкоголя после 23:00, высоких цен и обмана.
«Продавцы вообще не умеют обслуживать. Как собаки, которых спустили с цепи», — негодует Розали.
«Постоянно пытаются обсчитать, при том, что считать-то и не умеют вовсе», — пишет Павел.
«Ужасный магазин. Не верят в паспортные данные. Орет продавец матом. Номер главного не дает. Пугает охраной, хотя ничего грубого ей не говорилось. Книгу жалоб не дает», — утверждает Виктория.
Киоск располагается на Аэровокзальной, 3. Часы работы указаны с 6:00 до 02:00. Тут ситуация стандартная — хамство, обман и несвежая выпечка.
«Такого хамского обслуживания я не встречала нигде! Зачем работать в магазине, если продавец разговаривает как собака?» — задается вопросом Татьяна.
«Чуть зубы не сломала об их выпечку, так-то не дешевую совсем. Никогда больше туда не зайду», — говорит Виктория.
«Сегодня обманули в магазине. Пришли, купили чипсы и уехали домой. Чуть позже решили проверить, что там по списаниям и вижу, списано 240 рублей, хотя стоили они 110. Еще и чек не дали. Завтра пойду ругаться и требовать возврат», — пишет София.
Магазин находится на Шумяцкого, 11. Часы работы — с 8:00 до 23:00. Покупатели тут снова жалуются на ужасное обслуживание и просрочку.
«Купил просроченные эклеры, больше туда ни ногой», — пишет Андрей.
«Зашел с утра по пути на работу, дабы купить что-нибудь на обед. Зайдя, увидев, что продавец кушает, особо ее не тревожил. Она подошла, после чего я спросил, будет ли сегодня привоз готовых бутербродов, на что она сказала: „Не знаю. Берите то, что есть! А ваши бутерброды даже моя собака не ест“. Это нормально?! Развернулся и ушел. Решил снова сходить в этот „чудный магазин“ около 12 часов дня узнать, не привозили ли „Смайк“. Подходя к магазину вижу, что продавщица стоя на крыльце курит, и на мой вопрос как будто бы свысока и недовольством отвечает: „Ага, специально для вас сейчас пойду заказывать“. И на вид как будто бы выпившая. Коллеги также жалуются на эту продавщицу», — пишет пользователь 2ГИС.
Продуктовый располагается на Партизана Железняка, 12. Работает с 07:30 до 00:00. Клиенты недовольны высокими ценами, антисанитарией и качеством еды.
«Продавец грязными руками трогала котлеты, а потом люди травятся», — пишет Сергей.
«Отвратительно работает гастроном. Жареная выпечка всегда жирная, будто ее в масле купают, сегодня купил беляши, они жутко соленые, до этого покупал ленивые голубцы — на вкус как прокисшие, просто пришлось выкинуть. Цены высокие», — говорит Антон.
«На выпечке нет даты изготовления и времени. На любой вопрос, касаемый товара, продавцы только пожимают плечами и мычат непонятно в ответ. На кассе сидит сонная дама не в форменной одежде, без бейджа, такое впечатление, что зашла с улицы и села за кассу. Рассчитывают так, словно ты что-то им должен», — жалуется Надежда.
Магазин находится на Светлогорской, 29а. Работает круглосуточно. Покупатели жалуются на высокие цены, якобы продажу алкоголя после 23-х, обман и просрочку.
«Продают алкоголь после 23:00, не взирая на законы РФ. Обсчитывают клиентов на постоянной основе, дерзят, хамят и очень вальяжно ведут бизнес. Каждый день один и тот же набор покупаю, каждый раз разный ценник», — говорит Андрей.
«Ценники, конечно, просто космос, на алкоголь особенно», — жалуется Павел.
«Будьте очень внимательны при покупке какого-либо товара и смотрите на цены. Женщина, которая работает в этом магазине, обманывает — считает сумму на калькуляторе, а в терминал вводит другую», — пишет Александр.
Ранее «ПМ» публиковал топ лучших и худших школ Красноярска по отзывам в интернете, а также топ худших больниц и поликлиник города.