Как повышение ключевой ставки до 21% отразится на красноярцах?

Posted 28 октября, 08:53
Published 28 октября, 08:53
Modified 28 октября, 08:55
Updated 28 октября, 08:55
В Банке России заявили, что решение увеличить ставку связано с высокой инфляцией, а спрос на товары и услуги растет быстрее, чем производители могут его удовлетворить.
«Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», — уточнили в ЦБ.
Дальнейшее повышение ключевой ставки не исключено. В ЦБ допускают ее увеличение уже на следующем заседании, которое состоится 20 декабря.
Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев рассказал «Новым Известиям», что нынешних недостаточно, чтобы остановить инфляцию. С ним согласен и Сергей Заверский, начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований.
«И если повысят еще, то снова не хватит. Характерно, что вместе с повышением ставки Банк России поднял и прогноз по инфляции на будущий год. Это показывает, что 15 месяцев повышения ставок обещанного эффекта не возымели», — поясняет эксперт.
Экономисты вовсе сомневаются в реальности достижения плановой инфляции в 4-5% в ближайшие годы.
«Скорее всего, жесткость сама по себе при имеющейся бюджетной политике и внешних ограничениях не приведет к инфляции в 4% к началу 2026 года. Высок риск сваливания гражданских секторов экономики в рецессию», — отмечает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
Больнее всего рост ставки ударит по тем, кто планировал взять ипотеку. Ведущие банки уже подняли ставки. Так, в Сбербанке сейчас минимальная начинается от 27% годовых.
Директор департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия» Ксения Рысенко полагает, что решение ЦБ не окажет влияния на спрос на первичном рынке жилой недвижимости, так как людям сделки уже и так не по карману.
«Процентные ставки продолжительное время находятся в диапазоне 16–20%, ожидать существенных изменений спроса на рынке с очередным повышением не стоит. Многие покупатели уже отложили покупку из-за высокой ставки», — комментирует Рысенко.
Не смогут люди решить квартирный вопрос и в 2025 году. По прогнозам аналитиков, снижение ключевой ставки если и начнется, то не раньше, чем во втором полугодии 2025-го.
Аналитики ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки. Антон Табах из «Эксперт РА» прогнозирует, что уже на следующем заседании в декабре Банк России поднимет ключевую ставку еще на 1% — до 22% годовых.
Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец настраивается на ставку в 22-23% к концу года. Дмитрий Целищев из «Риком-Траста» не исключает, что ключевую ставку могут поднять и до 25%.
«Своим решением ЦБ поставил запятую, оставляя возможность дальнейшего повышения ключевой ставки до 25%», — отметил он.
«Средняя ключевая ставка в 2024 году, естественно, будет выше, чем ЦБ ожидал на июльском заседании. Диапазон на 2025 год теперь 17-20% вместо ожидаемых 14-16%», — прогнозирует Борис Копейкин.