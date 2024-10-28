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Posted 28 октября, 08:53

Published 28 октября, 08:53

Modified 28 октября, 08:55

Updated 28 октября, 08:55

Как повышение ключевой ставки до 21% отразится на красноярцах?

Как повышение ключевой ставки до 21% отразится на красноярцах?

28 октября 2024, 08:53
Фото: 1MI
Банк России 25 октября поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 21% годовых. Эксперты рассказали, как это повлияет на людей.

В Банке России заявили, что решение увеличить ставку связано с высокой инфляцией, а спрос на товары и услуги растет быстрее, чем производители могут его удовлетворить.

«Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания», — уточнили в ЦБ.

Дальнейшее повышение ключевой ставки не исключено. В ЦБ допускают ее увеличение уже на следующем заседании, которое состоится 20 декабря.

Ключевая ставка ЦБКлючевая ставка ЦБ
Ключевая ставка ЦБ. Фото: cbr.ru

Цены и ставка не будут снижаться

Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев рассказал «Новым Известиям», что нынешних недостаточно, чтобы остановить инфляцию. С ним согласен и Сергей Заверский, начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований.

«И если повысят еще, то снова не хватит. Характерно, что вместе с повышением ставки Банк России поднял и прогноз по инфляции на будущий год. Это показывает, что 15 месяцев повышения ставок обещанного эффекта не возымели», — поясняет эксперт.

Экономисты вовсе сомневаются в реальности достижения плановой инфляции в 4-5% в ближайшие годы.

«Скорее всего, жесткость сама по себе при имеющейся бюджетной политике и внешних ограничениях не приведет к инфляции в 4% к началу 2026 года. Высок риск сваливания гражданских секторов экономики в рецессию», — отмечает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Как повышение ставки отразится на людях?

Больнее всего рост ставки ударит по тем, кто планировал взять ипотеку. Ведущие банки уже подняли ставки. Так, в Сбербанке сейчас минимальная начинается от 27% годовых.

Директор департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия» Ксения Рысенко полагает, что решение ЦБ не окажет влияния на спрос на первичном рынке жилой недвижимости, так как людям сделки уже и так не по карману.

«Процентные ставки продолжительное время находятся в диапазоне 16–20%, ожидать существенных изменений спроса на рынке с очередным повышением не стоит. Многие покупатели уже отложили покупку из-за высокой ставки», — комментирует Рысенко.

Не смогут люди решить квартирный вопрос и в 2025 году. По прогнозам аналитиков, снижение ключевой ставки если и начнется, то не раньше, чем во втором полугодии 2025-го.

Какой будет ставка к концу года и в 2025-м?

Аналитики ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки. Антон Табах из «Эксперт РА» прогнозирует, что уже на следующем заседании в декабре Банк России поднимет ключевую ставку еще на 1% — до 22% годовых.

Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец настраивается на ставку в 22-23% к концу года. Дмитрий Целищев из «Риком-Траста» не исключает, что ключевую ставку могут поднять и до 25%.

«Своим решением ЦБ поставил запятую, оставляя возможность дальнейшего повышения ключевой ставки до 25%», — отметил он.
«Средняя ключевая ставка в 2024 году, естественно, будет выше, чем ЦБ ожидал на июльском заседании. Диапазон на 2025 год теперь 17-20% вместо ожидаемых 14-16%», — прогнозирует Борис Копейкин.
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#Владислав Савончик#Экономика#Ипотека#Банк России#Инфляция#Ключевая ставка#Рынок недвижимости#Прогнозы
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