Красноярка отсудила у химчистки больше 100 тысяч рублей за испорченный плащ

Posted 28 октября, 04:47
Published 28 октября, 04:47
Modified 28 октября, 04:49
Updated 28 октября, 04:49
Женщина принесла подаренный детьми на день рождения плащ в химчистку на Новосибирской. После того, как она его забрала, заметила, что снизу появилось большое пятно, которого раньше не было. Клиентка потребовала исправить ситуацию. Но несмотря на попытки химчистки, пятно так и не исчезло.
Плащ стоил 40 тысяч рублей. Эти деньги женщина потребовала с химчистки, но ей отказали. Тогда клиентка пошла в Роспотребнадзор. Ей помогли составить иск и защитили ее права в суде.
Договор с химчисткой расторгли. С предпринимателя взыскали 128 415 рублей, из них почти 80 тысяч — двукратная стоимость испорченной вещи, 810 рублей — за химчистку, 42 805 — штраф и 5 тысяч рублей — моральный вред.
В Роспотребнадзоре название химчистки не называют. По информации из интернета, на Новосибирской их три.