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Posted 28 октября, 04:47

Published 28 октября, 04:47

Modified 28 октября, 04:49

Updated 28 октября, 04:49

Красноярка отсудила у химчистки больше 100 тысяч рублей за испорченный плащ

Красноярка отсудила у химчистки больше 100 тысяч рублей за испорченный плащ

28 октября 2024, 04:47
Фото: ru.freepik.com
Химчистка вернет красноярке трехкратную стоимость испорченного плаща. После чистки на одежде появилось пятно, которого не было. Об этой истории рассказали в Роспотребнадзоре.

Женщина принесла подаренный детьми на день рождения плащ в химчистку на Новосибирской. После того, как она его забрала, заметила, что снизу появилось большое пятно, которого раньше не было. Клиентка потребовала исправить ситуацию. Но несмотря на попытки химчистки, пятно так и не исчезло.

Плащ стоил 40 тысяч рублей. Эти деньги женщина потребовала с химчистки, но ей отказали. Тогда клиентка пошла в Роспотребнадзор. Ей помогли составить иск и защитили ее права в суде.

Договор с химчисткой расторгли. С предпринимателя взыскали 128 415 рублей, из них почти 80 тысяч — двукратная стоимость испорченной вещи, 810 рублей — за химчистку, 42 805 — штраф и 5 тысяч рублей — моральный вред.

В Роспотребнадзоре название химчистки не называют. По информации из интернета, на Новосибирской их три.

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