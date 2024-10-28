Красноярка отсудила у химчистки больше 100 тысяч рублей за испорченный плащ

Женщина принесла подаренный детьми на день рождения плащ в химчистку на Новосибирской. После того, как она его забрала, заметила, что снизу появилось большое пятно, которого раньше не было. Клиентка потребовала исправить ситуацию. Но несмотря на попытки химчистки, пятно так и не исчезло.