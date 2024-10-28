Красноярка в октябре слетала в Стамбул. Сколько это стоит и что там делать?

Posted 28 октября, 11:48
Published 28 октября, 11:48
Modified 28 октября, 11:50
Updated 28 октября, 11:50
Юлия Раскова, известный красноярский фотограф, отправилась в Стамбул вместе с мамой. Они бронировали билеты за несколько месяцев.
«У нас было очень раннее бронирование — в начале июля 2024 года. Примерно, 105 тысяч билеты на двоих обошлись».
Перелет был с пересадкой в Москве. Вместе с ожиданием в аэропорту путь занял около 13 часов в одну сторону. Около 100 тысяч Юлия отдала за отель 4 звезды за семь ночей.
Гражданам РФ не требуется оформлять визу для поездок в Турцию, если они собираются пробыть там меньше 60 дней — для въезда нужен только загранпаспорт. При этом суммарно находиться в стране разрешено не более 90 дней в течение полугода.
На самом деле, говорит Юлия, цены в самом Стамбуле не сильно отличаются от России. Однако в туристических местах может быть очень дорого. Для наглядности она рассказала о ценах на шаурму.
«У нас — шаурма, в Турции — это кебаб или дёнер. В центре Стамбула можно взять его за 370-395 лир в среднем — 1000-1150 рублей. Дальше от центра этот же дёнер будет стоить уже 90 лир — 260 рублей».
При этом, отмечает Юлия, цены действительно ощутимо выросли. Она была в Стамбуле уже несколько раз в прошлые года.
Кроме того, посещение многих достопримечательностей в Стамбуле сейчас платное, и цены совсем не бюджетные: вход в некоторые места может стоить 1050 лир — 3000 рублей.
Цены на лекарства, например, здесь разные. Некоторые стоят значительно дешевле, а некоторые дороже.
«Например, мазь от варикоза определенная стоит в России около 2000 рублей, а в Стамбуле — 420 рублей. Но обезболивающие тут стоят дороже — около 600 рублей».
Как рассказывает Юлия, еда в Стамбуле вкусная и разнообразная. Они вместе с мамой не выбирали заведения заранее, а просто останавливались во время прогулок в ближайших ресторанах и кафе.
«Питались там, где мы находимся. Каждый день ели в разных местах. Из блюд, что мне понравились: менемен — турецкая яичница, лахмаджун — турецкая лепешка, кебабы и в целом мясные блюда, холодная пахлава».
Юлия отметила, что европейская кухня в Стамбуле ей не очень понравилась. Она считает, что в Турции лучше есть блюда из местной кухни.
«Но местные колбасы и все колбасные изделия мне тут не нравятся. Хотя моей маме понравилось».
Юлия была в Стамбуле уже третий раз, поэтому не посещала «основные достопримечательности» в этот раз. Однако, тем, кто едет впервые, советует туда заглянуть.
«Это мечеть Айя-София, дворец Топкапы и старый гарем в нем, Галатская башня, пешеходная улица Истикляль. Их точно следует посетить, мы просто были в них уже раньше».
В Стамбуле очень много дворцов. Но если вы посетили один из «одного исторического периода», идти в другой особого смысла нет — они все похожи.
Сама Юлия вместе с мамой решила побывать в районе Кузгунджук.
«Очень сильно понравился район. Туда мы плыли на пароме, что уже отдельное путешествие. Сам район — маленькие европейские домики, очень уютно».
Еще им понравилось на холме Пьер Лоти.
Пляжей в Стамбуле нет. Зато есть набережные, где приятно гулять. Местные там рыбачат.
Конечно, одна из достопримечательностей Стамбула — местные коты и кошки. Их можно встретить на каждом углу.
В октябре погода в Стамбуле в течение дня сильно меняться, говорит Юлия.
«Утром может быть +10, днем +20, а вечером снова +10. Как одеваться, было совершено непонятно. Поэтому мы для себя открыли трехслойные наряды: футболка, сверху рубашка, а потом худи. По-другому никак. Днем рубашку и худи снимаешь, а вечером надеваешь».
Атмосфера в Стамбуле приятная, говорит Юлия. А еще на улицах очень чисто.