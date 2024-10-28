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Posted 28 октября, 11:48

Published 28 октября, 11:48

Modified 28 октября, 11:50

Updated 28 октября, 11:50

Красноярка в октябре слетала в Стамбул. Сколько это стоит и что там делать?

Красноярка в октябре слетала в Стамбул. Сколько это стоит и что там делать?

28 октября 2024, 11:48
Фото: Юлия Раскова предоставила фото prmira.ru
Красноярка слетала в октябре в отпуск в Турцию — но вместо пляжного отдыха посетила Стамбул. Она поделилась с «Проспектом Мира» впечатлениями об отдыхе, посоветовала, какие места стоит посетить, и рассказала, действительно ли там сейчас очень дорого.

Как добраться до Стамбула из Красноярска и сколько это стоит

Юлия Раскова, известный красноярский фотограф, отправилась в Стамбул вместе с мамой. Они бронировали билеты за несколько месяцев.

«У нас было очень раннее бронирование — в начале июля 2024 года. Примерно, 105 тысяч билеты на двоих обошлись».

Перелет был с пересадкой в Москве. Вместе с ожиданием в аэропорту путь занял около 13 часов в одну сторону. Около 100 тысяч Юлия отдала за отель 4 звезды за семь ночей.

Фото: Юлия Раскова предоставила фото prmira.ru

Гражданам РФ не требуется оформлять визу для поездок в Турцию, если они собираются пробыть там меньше 60 дней — для въезда нужен только загранпаспорт. При этом суммарно находиться в стране разрешено не более 90 дней в течение полугода.

Правда ли в Турции очень дорого?

На самом деле, говорит Юлия, цены в самом Стамбуле не сильно отличаются от России. Однако в туристических местах может быть очень дорого. Для наглядности она рассказала о ценах на шаурму.

«У нас — шаурма, в Турции — это кебаб или дёнер. В центре Стамбула можно взять его за 370-395 лир в среднем — 1000-1150 рублей. Дальше от центра этот же дёнер будет стоить уже 90 лир — 260 рублей».

При этом, отмечает Юлия, цены действительно ощутимо выросли. Она была в Стамбуле уже несколько раз в прошлые года.

Кроме того, посещение многих достопримечательностей в Стамбуле сейчас платное, и цены совсем не бюджетные: вход в некоторые места может стоить 1050 лир — 3000 рублей.

Цены на лекарства, например, здесь разные. Некоторые стоят значительно дешевле, а некоторые дороже.

«Например, мазь от варикоза определенная стоит в России около 2000 рублей, а в Стамбуле — 420 рублей. Но обезболивающие тут стоят дороже — около 600 рублей».

Что вкусного можно попробовать?

Как рассказывает Юлия, еда в Стамбуле вкусная и разнообразная. Они вместе с мамой не выбирали заведения заранее, а просто останавливались во время прогулок в ближайших ресторанах и кафе.

«Питались там, где мы находимся. Каждый день ели в разных местах. Из блюд, что мне понравились: менемен — турецкая яичница, лахмаджун — турецкая лепешка, кебабы и в целом мясные блюда, холодная пахлава».
ЛахмаджунЛахмаджун
ЛахмаджунЛахмаджун
Менемен — турецкая яичницаМенемен — турецкая яичница
Холодная пахлаваХолодная пахлава
Лахмаджун. Фото: Юлия Раскова предоставила фото prmira.ru

Юлия отметила, что европейская кухня в Стамбуле ей не очень понравилась. Она считает, что в Турции лучше есть блюда из местной кухни.

«Но местные колбасы и все колбасные изделия мне тут не нравятся. Хотя моей маме понравилось».

Куда можно сходить или съездить?

Юлия была в Стамбуле уже третий раз, поэтому не посещала «основные достопримечательности» в этот раз. Однако, тем, кто едет впервые, советует туда заглянуть.

«Это мечеть Айя-София, дворец Топкапы и старый гарем в нем, Галатская башня, пешеходная улица Истикляль. Их точно следует посетить, мы просто были в них уже раньше».

В Стамбуле очень много дворцов. Но если вы посетили один из «одного исторического периода», идти в другой особого смысла нет — они все похожи.

Сама Юлия вместе с мамой решила побывать в районе Кузгунджук.

«Очень сильно понравился район. Туда мы плыли на пароме, что уже отдельное путешествие. Сам район — маленькие европейские домики, очень уютно».
Это район КузгунджукЭто район Кузгунджук
Это район КузгунджукЭто район Кузгунджук
Это район КузгунджукЭто район Кузгунджук
Это район КузгунджукЭто район Кузгунджук
Это район КузгунджукЭто район Кузгунджук
Это район Кузгунджук. Фото: Юлия Раскова предоставила фото prmira.ru

Еще им понравилось на холме Пьер Лоти.

Фото: Юлия Раскова предоставила фото prmira.ru

Пляжей в Стамбуле нет. Зато есть набережные, где приятно гулять. Местные там рыбачат.

Фото: Юлия Раскова предоставила фото prmira.ru

Конечно, одна из достопримечательностей Стамбула — местные коты и кошки. Их можно встретить на каждом углу.

Фото: Юлия Раскова предоставила фото prmira.ru

Какая сейчас в Стамбуле погода?

В октябре погода в Стамбуле в течение дня сильно меняться, говорит Юлия.

«Утром может быть +10, днем +20, а вечером снова +10. Как одеваться, было совершено непонятно. Поэтому мы для себя открыли трехслойные наряды: футболка, сверху рубашка, а потом худи. По-другому никак. Днем рубашку и худи снимаешь, а вечером надеваешь».

Атмосфера в Стамбуле приятная, говорит Юлия. А еще на улицах очень чисто.

  • Своими впечатлениями от осенней поездки в Турцию поделилась другая красноярка. Она рассказала о пляжном отдыхе, погоде, ценах и отеле 5 звезд, где «все включено».
  • Об осенней поездке в Иркутск и на Байкал рассказывала еще одна красноярка.
  • А вот блогер составил топ направлений для путешествий по России на ноябрьские праздники.
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