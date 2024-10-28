Красноярский бренд-шеф поделился рецептом вкусного борща

Posted 28 октября, 06:28
Published 28 октября, 06:28
Modified 28 октября, 06:30
Updated 28 октября, 06:30
Чемеренко опубликовал рецепт борща из заведения Hello Wine в своем телеграм-канале. Вот что для него понадобится:
Для подачи понадобится еще 30 граммов белой консервированной фасоли, стейк мясника, свекольный сок, лук резанец, сметана, копченый лардо и бородинские гренки.
Для начала нужно сварить хороший говяжий или куриный бульон. В литр бульона добавить лавровый лист, чеснок, тмин, перец горошком и поставить томится на медленный огонь.
Остальные 3 литра бульона довести до кипения и добавить в него тонко нашинкованную капусту. Варить 10-15 минут без кипения.
Лук, морковь и свеклу нарезать соломкой. Потом обжарить все по отдельности. Когда обжариваем свеклу, добавляем к ней томатную пасту и уксус. Ко всем овощам в процессе обжаривания добавляем соль и сахар.
Готовые овощи нужно добавить в бульон — потом варить еще минут 10 на медленном огне. В конце добавляем бульон, который варили со специями.
«В самом конце добавляем свекольный сок для цвета, доводим до кипения, но не кипятим! База готова. Остужаем и убираем на хранение», — уточняет бренд-шеф.
Для подачи борщ нужно разогреть и добавить свекольный сок для более насыщенного цвета и белую фасоль.
«Отдельно добавляем обжаренный стейк мясника и посыпаем луком резанцем. Мы подаем наш борщ со сметаной, копченым лардо и бородинскими гренками», — подытожил шеф.