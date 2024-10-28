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Posted 28 октября, 06:28

Published 28 октября, 06:28

Modified 28 октября, 06:30

Updated 28 октября, 06:30

Красноярский бренд-шеф поделился рецептом вкусного борща

Красноярский бренд-шеф поделился рецептом вкусного борща

28 октября 2024, 06:28
Фото: t.me/KitchenROMANce
Бренд-шеф рестогруппы Bellini Gastronomic Ecosystem Роман Чемеренко рассказал, как приготовить борщ со стейком мясника, белой фасолью и копченым лардо.

Чемеренко опубликовал рецепт борща из заведения Hello Wine в своем телеграм-канале. Вот что для него понадобится:

  • Бульон говяжий — 4 л
  • Чеснок — 30 гр;
  • Лук репчатый — 230 гр;
  • Морковь — 230 гр;
  • Капуста — 350 гр;
  • Свекла — 260 гр;
  • Томатная паста — 60 мл;
  • Уксус 9% — 40 мл;
  • Сахар — 40 гр;
  • Соль — 10 гр;
  • Тмин — 5 гр;
  • Перец горошком — 10 шт;
  • Лавровый лист — 2 шт;
  • Свекольный сок — 100 мл;
  • Масло растительное — 100 мл.

Для подачи понадобится еще 30 граммов белой консервированной фасоли, стейк мясника, свекольный сок, лук резанец, сметана, копченый лардо и бородинские гренки.

Для начала нужно сварить хороший говяжий или куриный бульон. В литр бульона добавить лавровый лист, чеснок, тмин, перец горошком и поставить томится на медленный огонь.

Остальные 3 литра бульона довести до кипения и добавить в него тонко нашинкованную капусту. Варить 10-15 минут без кипения.

Лук, морковь и свеклу нарезать соломкой. Потом обжарить все по отдельности. Когда обжариваем свеклу, добавляем к ней томатную пасту и уксус. Ко всем овощам в процессе обжаривания добавляем соль и сахар.

Готовые овощи нужно добавить в бульон — потом варить еще минут 10 на медленном огне. В конце добавляем бульон, который варили со специями.

«В самом конце добавляем свекольный сок для цвета, доводим до кипения, но не кипятим! База готова. Остужаем и убираем на хранение», — уточняет бренд-шеф.
Видео: t.me/KitchenROMANce.

Для подачи борщ нужно разогреть и добавить свекольный сок для более насыщенного цвета и белую фасоль.

«Отдельно добавляем обжаренный стейк мясника и посыпаем луком резанцем. Мы подаем наш борщ со сметаной, копченым лардо и бородинскими гренками», — подытожил шеф.
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