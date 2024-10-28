Красноярцев предупредили о мошенниках, продающих фальшивые билеты в ТЮЗ

Posted 28 октября, 02:13
Published 28 октября, 02:13
Modified 28 октября, 03:59
Updated 28 октября, 03:59
В ТЮЗе рассказали, что в последнее время становится все больше случаев, когда аферисты продают красноярцам ненастоящие билеты на спектакли.
В театре просят горожан быть бдительными и приобретать билеты на официальном сайте ТЮЗа или в кассе.
Тем, кто хочет вернуть билеты, предлагают обратиться за возвратом. Если сроки для возврата билетов истекли, то люди могут попросить пристроить билеты через отдел ТЮЗа по работе со зрителем.
В театре отмечают, что, если вы все-таки решили купить билеты с рук, то проверить информацию об их подлинности можно, обратившись в ТЮЗ.