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Posted 28 октября, 02:13

Published 28 октября, 02:13

Modified 28 октября, 03:59

Updated 28 октября, 03:59

Красноярцев предупредили о мошенниках, продающих фальшивые билеты в ТЮЗ

Красноярцев предупредили о мошенниках, продающих фальшивые билеты в ТЮЗ

28 октября 2024, 02:13
Фото: Красноярский ТЮЗ
В Красноярске мошенники продают людям фальшивые билеты на спектакли ТЮЗа. В театре говорят, что таких случаев стало больше.

В ТЮЗе рассказали, что в последнее время становится все больше случаев, когда аферисты продают красноярцам ненастоящие билеты на спектакли.

В театре просят горожан быть бдительными и приобретать билеты на официальном сайте ТЮЗа или в кассе.

Тем, кто хочет вернуть билеты, предлагают обратиться за возвратом. Если сроки для возврата билетов истекли, то люди могут попросить пристроить билеты через отдел ТЮЗа по работе со зрителем.

В театре отмечают, что, если вы все-таки решили купить билеты с рук, то проверить информацию об их подлинности можно, обратившись в ТЮЗ.

  • До этого мы рассказывали о том, что у красноярского ТЮЗа появится театральный дворик под открытым небом. Пространство планируют открыть к лету 2025 года.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мошенники#Мошенничество#Театр#Билеты#Театр юного зрителя#ТЮЗ
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