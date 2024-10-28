Красноярцы поспорили из-за идеи запретить продажу сигарет родившимся после 2009 года

Posted 28 октября, 12:02
Published 28 октября, 12:02
Modified 28 октября, 12:04
Updated 28 октября, 12:04
Минздрав предложил одобрить такой законопроект «после доработки». Предполагается, что таким образом можно сократить число курильщиков в стране.
Инициативу поддержали не все. В Минфине заявили, что запреты могут стимулировать рост объема нелегальной продукции. Кроме того, там указали на противоречие законопроекта Конституции РФ — гражданин с 18 лет не ограничивается в правах и свободах.
«ПМ» решил спросить красноярцев, как они относятся к этому. Мы провели опрос в двух группах во «ВКонтакте» — «Проспект Мира» и «Я люблю Красноярск» — и в нашем телеграм-канале.
В телеграм-канале «Проспект Мира» в опросе проголосовали 945 человек. Там большинство, 47% (440 голосов), такой законопроект поддержали. 23% (217 голосов) высказались против, а 30% (288 голосов) выбрали вариант «мне всё равно».
В группе «Проспект Мира» 54,72% (87 голосов) поддержали идею. Еще 19,5% (31) против такого закона, а 25,79% (41 голос) сообщили, что им всё равно.
В группе «Я люблю Красноярск» голоса распределились похожим образом: 60,19% (62 голоса) за закон, 23,3% (24 голоса) — против, а 16,5% (17 голосов) никак к нему не относятся.
В комментариях красноярцы поспорили. Те, кто поддержал законопроект, говорили, что сигареты вообще нужно запретить для всех.
«Надо всем запретить сигареты покупать».
«Вообще, лучше прекратить продажу сигарет».
Те, кто против запрета, указывали на то, что это противоречит конституции, и может привести к увеличению нелегального оборота продукции.
«Как показывает практика, полный запрет ведёт только к усилению кустарщины».
«И смысла от такого запрета нет, взрослых они просить будут».
«Бред. Насчет конституции уже сказано, да и друзей попросить не сложно или прохожих».
При этом, врачи высказываются однозначно за уже действующий в России запрет на продажу никотина несовершеннолетним, но введения запрета для взрослых так единогласно не поддерживают. По словам ассистента института клинической медицины Пироговского Университета Олега Морунова, принимать такие запреты нельзя без учёта мнения «экспертов различных специальностей».