prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 11:29

Published 28 октября, 11:29

Modified 28 октября, 12:12

Updated 28 октября, 12:12

В лобовом ДТП на трассе погиб один человек и шестеро пострадали

В лобовом ДТП на трассе погиб один человек и шестеро пострадали

28 октября 2024, 11:29
Фото: МВД 24
В Манском районе на 881 километре автодороги Р-255 «Сибирь» произошла смертельная авария с тремя машинами.

Как предварительно установили полицейские, 31-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» ехал со стороны Канска в сторону Красноярска. Он выехал на встречку и столкнулся с автомобилями «Хавал» и «Додж Рам».

Видео: МВД 24.

55-летняя пассажирка «Ниссана» погибла на месте, пострадали водители «Ниссана» и трое его пассажиров, а также водитель «Хавал» и его пассажир.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Читайте также:
В Красноярском крае в аварии с грузовиком погиб подросток. Еще двое пострадалиВ Красноярском крае четверо друзей попали в жуткую аварию. Выжил только одинПоявилось видео жуткой аварии, где мальчик на мотоцикле потерял ногу
#Владислав Савончик#Видео#ДТП#Полиция#Авария#Красноярский край#Пострадавшие#Погибшие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика