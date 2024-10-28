В лобовом ДТП на трассе погиб один человек и шестеро пострадали

Posted 28 октября, 11:29
Published 28 октября, 11:29
Modified 28 октября, 12:12
Updated 28 октября, 12:12
Как предварительно установили полицейские, 31-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» ехал со стороны Канска в сторону Красноярска. Он выехал на встречку и столкнулся с автомобилями «Хавал» и «Додж Рам».
55-летняя пассажирка «Ниссана» погибла на месте, пострадали водители «Ниссана» и трое его пассажиров, а также водитель «Хавал» и его пассажир.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.