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Posted 28 октября, 04:35

Published 28 октября, 04:35

Modified 28 октября, 04:37

Updated 28 октября, 04:37

На севере края появилась новая самоходная машина для взрывных работ на руднике

На севере края появилась новая самоходная машина для взрывных работ на руднике

28 октября 2024, 04:35
Фото: Северный город
На рудник «Заполярный» доставили самоходную зарядную машину, которая будет закладывать в скважины и шпуры эмульсионную взрывчатку. Новая отечественная техника начнет работать на руднике на этой неделе после необходимых пусконаладочных работ.

«Заполярный» добывает медно-никелевые руды на месторождении Норильск-1 с 1945 года. В 2020 году рудник первым в Заполярном филиале «Норникеля» перешёл на использование эмульсионных взрывчатых веществ, которые дешевле и безопаснее обычной взрывчатки.

В конце 2021 года на рудник доставили первую подземную смесительно-зарядную машину (ПСЗМ). Сейчас она работает на скважинах, поскольку предназначена для очистных и веерных скважин.

Фото: Северный город

Новая зарядная машина будет эксплуатироваться именно при зарядке шпуров. Ее разработало екатеринбургское НАО «НИПИгормаш». Новая техника заменяет людей в шахтах и рудниках, где концентрация газа и пыли может быть опасной для здоровья.

«Шпуровая машина — это новая технология для заряжания шпуров эмульсионным взрывчатым веществом (ВВ). Такой метод дает дополнительную безопасность при ведении подземных горных работ. При применении данного взрывчатого вещества качество взрывных работ положительно сказывается в сравнении с применяемыми в настоящее время на подземных рудниках гранулированными взрывчатыми веществами. Эмульсионные ВВ могут использоваться в обводненных условиях, у них высокие бризантные свойства для качества дробления горной массы, необходимые для подачи на обогатительную фабрику», — рассказал директор обособленного подразделения НАО «НИПИгормаш» Михаил Гештень.

#Владислав Савончик
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