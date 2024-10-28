На севере края появилась новая самоходная машина для взрывных работ на руднике

«Шпуровая машина — это новая технология для заряжания шпуров эмульсионным взрывчатым веществом (ВВ). Такой метод дает дополнительную безопасность при ведении подземных горных работ. При применении данного взрывчатого вещества качество взрывных работ положительно сказывается в сравнении с применяемыми в настоящее время на подземных рудниках гранулированными взрывчатыми веществами. Эмульсионные ВВ могут использоваться в обводненных условиях, у них высокие бризантные свойства для качества дробления горной массы, необходимые для подачи на обогатительную фабрику», — рассказал директор обособленного подразделения НАО «НИПИгормаш» Михаил Гештень.