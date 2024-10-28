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Posted 28 октября, 04:51

Published 28 октября, 04:51

Modified 28 октября, 05:42

Updated 28 октября, 05:42

В Красноярске жители Красраба жалуются на закладчиков наркотиков

«Они ничего не боятся»: жители Красноярска жалуются на закладчиков наркотиков

28 октября 2024, 04:51
Фото: Midjourney

В Красноярске жители Красраба жалуются на закладчиков наркотиков

Жители домов на правом берегу Красноярска жалуются на закладчиков наркотиков. Жильцы отмечают, что странные люди представляются почтальонами и доставщиками, чтобы попасть в подъезды.

Жители Кировского района рассказали сайту «Город Прима», что в подъездах жилых домов на Красрабе появились предупреждения о закладчиках.

Одно из объявлений, которые расклеивают активисты в подъездахОдно из объявлений, которые расклеивают активисты в подъездах
Одно из объявлений, которые расклеивают активисты в подъездах. Фото: Город Прима

Красноярка Анна, которая живет в доме №85, говорит, что стала часто замечать странных молодых людей, которые что-то прячут в кустах и ищут под скамейками. Более того, женщина отмечает, что наткнулась на постороннего парня в подъезде.

«Как-то посторонний парень быстро сбегал по лестнице, потом „засекла“ мужчину — он что-то забрал из-под двери, а заметив меня, резко выбежал».

Жители соседних домов жалуются, что закладчики разными способами пытаются попасть в подъезды: караулят, когда откроется дверь, звонят в домофон и представляются сотрудниками различных служб, к примеру, почтальонами или доставщиками.

«Проспекту Мира» в МВД рассказали, что с начала года в полицию поступило три сообщения от жителей дома №85 по проспекту Красноярский рабочий.

«Жильцы дома говорили о том, что во дворе неизвестные ищут закладки, звонят в домофон, чтобы попасть в подъезд для поиска наркотика.
Сотрудники полиции провели проверку, однако в ходе отработки этих сообщений информация не подтвердилась».

В соцсетях еще одна жительница правого берега Красноярска рассказала, что за последнее время несколько раз столкнулась с закладчиками.

«Они ничего не боятся. На улице Гладкова закладчики раскапывают клумбы. Однажды пришла в гараж, а он [закладчик] ищет ее [закладку] и даже не боится. Говорю ему, что там ничего нет, он молча проверил и ушел».

В полиции просят красноярцев оперативно сообщать в правоохранительные органы о подобных случаях.

  • До этого мы рассказывали о том, что красноярский чиновник стал закладчиком наркотиков.
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