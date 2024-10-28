«Они ничего не боятся»: жители Красноярска жалуются на закладчиков наркотиков

Posted 28 октября, 04:51
Published 28 октября, 04:51
Modified 28 октября, 05:42
Updated 28 октября, 05:42
Жители Кировского района рассказали сайту «Город Прима», что в подъездах жилых домов на Красрабе появились предупреждения о закладчиках.
Красноярка Анна, которая живет в доме №85, говорит, что стала часто замечать странных молодых людей, которые что-то прячут в кустах и ищут под скамейками. Более того, женщина отмечает, что наткнулась на постороннего парня в подъезде.
«Как-то посторонний парень быстро сбегал по лестнице, потом „засекла“ мужчину — он что-то забрал из-под двери, а заметив меня, резко выбежал».
Жители соседних домов жалуются, что закладчики разными способами пытаются попасть в подъезды: караулят, когда откроется дверь, звонят в домофон и представляются сотрудниками различных служб, к примеру, почтальонами или доставщиками.
«Проспекту Мира» в МВД рассказали, что с начала года в полицию поступило три сообщения от жителей дома №85 по проспекту Красноярский рабочий.
«Жильцы дома говорили о том, что во дворе неизвестные ищут закладки, звонят в домофон, чтобы попасть в подъезд для поиска наркотика.
Сотрудники полиции провели проверку, однако в ходе отработки этих сообщений информация не подтвердилась».
В соцсетях еще одна жительница правого берега Красноярска рассказала, что за последнее время несколько раз столкнулась с закладчиками.
«Они ничего не боятся. На улице Гладкова закладчики раскапывают клумбы. Однажды пришла в гараж, а он [закладчик] ищет ее [закладку] и даже не боится. Говорю ему, что там ничего нет, он молча проверил и ушел».
В полиции просят красноярцев оперативно сообщать в правоохранительные органы о подобных случаях.