Пешеходный мост из Зеленой рощи на Татышев хотят построить к 2028-му. Но это не точно

Posted 28 октября, 06:13
Published 28 октября, 06:13
Modified 28 октября, 06:15
Updated 28 октября, 06:15
Как уточнили в департаменте градостроительства «Проспекту Мира», это будет абсолютно новый мост, который размесят рядом со старым. Старый — разберут, но будет уже другой проект. В мэрии уточнили, появится ли мост к 2028 году, зависит от нескольких факторов: как продут торги и экспертизы, как будут работать подрядчики и тому подобное.
Еще во времена СССР между Зеленой рощей и островом Татышев был пешеходный мост, который в 1988 году разрушился из-за наводнения. Со временем конструкция пришла в негодность.
В 2020 году власти сообщили о планах по строительству пешеходного моста из Зеленой рощи на остров Татышев. Он должен был связать общественные пространства большой части левого берега: Гвардейский парк, проспект Ульяновский — Татышев — вантовый мост — площадь Мира и левобережную набережную до Николаевского моста.
В июне появились новости об этом мосте — власти вносили изменения в проект планировки и межевания на берегах Енисея, где на расположен разрушенный мост. Тогда обсуждалось строительство неких конструкций.