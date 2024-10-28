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Posted 28 октября, 06:13

Published 28 октября, 06:13

Modified 28 октября, 06:15

Updated 28 октября, 06:15

Сделать пешеходный мост из Зелёной рощи на Татышев в Красноярске хотят к 2028-му

Пешеходный мост из Зеленой рощи на Татышев хотят построить к 2028-му. Но это не точно

28 октября 2024, 06:13
Фото: Google Карты

Сделать пешеходный мост из Зелёной рощи на Татышев в Красноярске хотят к 2028-му

Мэрия Красноярска выделит 41,2 миллиона рублей в 2025 году на проектировку пешеходного моста от улицы Якутская в Зеленой роще на остров Татышев. Его хотят построить к юбилею города — к 2028 году

Как уточнили в департаменте градостроительства «Проспекту Мира», это будет абсолютно новый мост, который размесят рядом со старым. Старый — разберут, но будет уже другой проект. В мэрии уточнили, появится ли мост к 2028 году, зависит от нескольких факторов: как продут торги и экспертизы, как будут работать подрядчики и тому подобное.

Еще во времена СССР между Зеленой рощей и островом Татышев был пешеходный мост, который в 1988 году разрушился из-за наводнения. Со временем конструкция пришла в негодность.

В 2020 году власти сообщили о планах по строительству пешеходного моста из Зеленой рощи на остров Татышев. Он должен был связать общественные пространства большой части левого берега: Гвардейский парк, проспект Ульяновский — Татышев — вантовый мост — площадь Мира и левобережную набережную до Николаевского моста.

В 2021 году власти заказали проект моста. Подрядчик должен был разработать минимум три варианта нового сооружения. В 2022 году были заказаны инженерные изыскания и проектирование пешеходного моста. Однако контракт расторгли и новостей о строительстве нового моста больше не было.

В июне появились новости об этом мосте — власти вносили изменения в проект планировки и межевания на берегах Енисея, где на расположен разрушенный мост. Тогда обсуждалось строительство неких конструкций.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Татышев#Зеленая Роща#Пешеходный мост
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