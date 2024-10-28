Пешеходный мост из Зеленой рощи на Татышев хотят построить к 2028-му. Но это не точно

Как уточнили в департаменте градостроительства «Проспекту Мира», это будет абсолютно новый мост, который размесят рядом со старым. Старый — разберут, но будет уже другой проект. В мэрии уточнили, появится ли мост к 2028 году, зависит от нескольких факторов: как продут торги и экспертизы, как будут работать подрядчики и тому подобное.