Сколько в Красноярске бомбоубежищ? Рассказали в мэрии

Posted 28 октября, 10:31
Published 28 октября, 10:31
Modified 28 октября, 11:53
Updated 28 октября, 11:53
В сентябре мэрия Новосибирска опубликовала информацию о том, где горожане могут взять противогаз и найти ближайшее бомбоубежище. При этом сами убежища в документе отмечены не были.
Позднее местные власти объяснили изданию «Подъем», что сейчас понятие «бомбоубежище» не используется. Вместо этого применяется понятие «защитные сооружения гражданской обороны», где горожан укрывают «в период мобилизации и в военное время».
В октябре на карте Новосибирска в 2gis появились временные укрытия. Сообщается, что на сегодняшний день их 4055 и в основном это подвалы жилых домов, торговые центры. При этом информации о бомбоубежищах на карте больше нет.
«Укрытие неработающего населения города Новосибирска в период мобилизации и в военное время планируется за счет использования заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства», — сказали новосибирские власти.
Корреспондент «Проспекта Мира» посмотрел карту Красноярска в 2gis, однако не нашел информации о временных сооружениях и убежищах. Мы обратились в мэрию и спросили, планируют ли городские власти публиковать подобную информацию.
«В настоящий момент планов по нанесению защитных сооружений гражданской обороны, которые находятся на балансе муниципального учреждения „Центр обеспечения мероприятий ГО, ЧС и ПБ“, на публичную карту нет.
Из находящихся на балансе учреждения, 9 защитных сооружений готовы в режиме эксплуатации „укрытие“, 40 защитных сооружений ограничено готовы к приему в режиме „укрытие.
В администрации добавили, в этом году специалисты планируют осмотреть 10 защитных сооружений.
В следующем году планируется отремонтировать 10 сооружений и еще по нескольким объектам хотят провести кадастровые работы.