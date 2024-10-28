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Posted 28 октября, 10:31

Published 28 октября, 10:31

Modified 28 октября, 11:53

Updated 28 октября, 11:53

В мэрии Красноярска рассказали о количестве бомбоубежищ в городе

Сколько в Красноярске бомбоубежищ? Рассказали в мэрии

28 октября 2024, 10:31
Фото: 1MI

В мэрии Красноярска рассказали о количестве бомбоубежищ в городе

Власти Новосибирска в открытом доступе опубликовали карту временных укрытий. Появление таких отметок власти объяснили «периодом мобилизации» и «военным временем». «ПМ» решил спросить, планирует ли мэрия Красноярска наносить на публичную карту информацию об убежищах.

В сентябре мэрия Новосибирска опубликовала информацию о том, где горожане могут взять противогаз и найти ближайшее бомбоубежище. При этом сами убежища в документе отмечены не были.

Позднее местные власти объяснили изданию «Подъем», что сейчас понятие «бомбоубежище» не используется. Вместо этого применяется понятие «защитные сооружения гражданской обороны», где горожан укрывают «в период мобилизации и в военное время».

В октябре на карте Новосибирска в 2gis появились временные укрытия. Сообщается, что на сегодняшний день их 4055 и в основном это подвалы жилых домов, торговые центры. При этом информации о бомбоубежищах на карте больше нет.

Фото: 2gis.ru
«Укрытие неработающего населения города Новосибирска в период мобилизации и в военное время планируется за счет использования заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства», — сказали новосибирские власти.

Корреспондент «Проспекта Мира» посмотрел карту Красноярска в 2gis, однако не нашел информации о временных сооружениях и убежищах. Мы обратились в мэрию и спросили, планируют ли городские власти публиковать подобную информацию.

«В настоящий момент планов по нанесению защитных сооружений гражданской обороны, которые находятся на балансе муниципального учреждения „Центр обеспечения мероприятий ГО, ЧС и ПБ“, на публичную карту нет.
Из находящихся на балансе учреждения, 9 защитных сооружений готовы в режиме эксплуатации „укрытие“, 40 защитных сооружений ограничено готовы к приему в режиме „укрытие.

В администрации добавили, в этом году специалисты планируют осмотреть 10 защитных сооружений.

В следующем году планируется отремонтировать 10 сооружений и еще по нескольким объектам хотят провести кадастровые работы.

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