Спустя 1,5 года в Красноярском крае появился министр здравоохранения. Кто им стал

Posted 28 октября, 03:56
Published 28 октября, 03:56
Modified 28 октября, 03:59
Updated 28 октября, 03:59
38-летняя Наталия Говорушкина окончила Витебский медуниверситет по специальности «Лечебное дело» и ординатуру по кардиологии в Первом Московском государственном медуниверситете имени Сеченова.
Говорушкина работала врачом в медучреждениях Витебска и Москвы. Занимала пост заместителя гендиректора по клинической работе федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА России. У Говорушкиной есть учёная степень кандидата медицинских наук.
Сегодня, 28 октября, стало известно о том, что у краевого минздрава появился новый руководитель. Им стала 38-летняя Наталия Говорушкина.
Отметим, что у министерства здравоохранения Красноярского края больше года не было руководителя.
В апреле 2023 года Михаил Котюков, на тот момент временно исполняющий обязанности губернатора, отправил в отставку краевое правительство. После этого краевые чиновники получили к своим должностям приставку «ио».
Летом Котюков пригрозил министрам отставками за невыполнение нацпроектов — после этого в протокольном видео с заседания президиума камера показала Бориса Немика [экс-министр здравоохранения]. После победы на губернаторских выборах Котюков заявил, что планирует уволить нескольких министров, однако имен он не назвал. Но слухи об отставке Немика появлялись неоднократно.
В октябре губернатор сформировал новое правительств. Однако решение не было принято по нескольким членам правительства, в том числе и по Немику, который остался и. о. министра здравоохранения края.
В ноябре 2023 года Наталию Говорушкину, которой прочили место министра здравоохранения, назначили советником губернатора Михаила Котюкова.