Спустя 1,5 года в Красноярском крае появился министр здравоохранения. Кто им стал

Летом Котюков пригрозил министрам отставками за невыполнение нацпроектов — после этого в протокольном видео с заседания президиума камера показала Бориса Немика [экс-министр здравоохранения]. После победы на губернаторских выборах Котюков заявил, что планирует уволить нескольких министров, однако имен он не назвал. Но слухи об отставке Немика появлялись неоднократно.