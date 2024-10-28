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Posted 28 октября, 03:56

Published 28 октября, 03:56

Modified 28 октября, 03:59

Updated 28 октября, 03:59

Спустя 1,5 года в Красноярском крае появился министр здравоохранения. Кто им стал

Спустя 1,5 года в Красноярском крае появился министр здравоохранения. Кто им стал

28 октября 2024, 03:56
Фото: Илья Зайцев
Новым министром здравоохранения Красноярского края стала москвичка Наталия Говорушкина. Об этом заявил вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко.

38-летняя Наталия Говорушкина окончила Витебский медуниверситет по специальности «Лечебное дело» и ординатуру по кардиологии в Первом Московском государственном медуниверситете имени Сеченова.

Говорушкина работала врачом в медучреждениях Витебска и Москвы. Занимала пост заместителя гендиректора по клинической работе федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА России. У Говорушкиной есть учёная степень кандидата медицинских наук.

Сегодня, 28 октября, стало известно о том, что у краевого минздрава появился новый руководитель. Им стала 38-летняя Наталия Говорушкина.

Отметим, что у министерства здравоохранения Красноярского края больше года не было руководителя.

В апреле 2023 года Михаил Котюков, на тот момент временно исполняющий обязанности губернатора, отправил в отставку краевое правительство. После этого краевые чиновники получили к своим должностям приставку «ио».

Летом Котюков пригрозил министрам отставками за невыполнение нацпроектов — после этого в протокольном видео с заседания президиума камера показала Бориса Немика [экс-министр здравоохранения]. После победы на губернаторских выборах Котюков заявил, что планирует уволить нескольких министров, однако имен он не назвал. Но слухи об отставке Немика появлялись неоднократно.

В октябре губернатор сформировал новое правительств. Однако решение не было принято по нескольким членам правительства, в том числе и по Немику, который остался и. о. министра здравоохранения края.

В ноябре 2023 года Наталию Говорушкину, которой прочили место министра здравоохранения, назначили советником губернатора Михаила Котюкова.

В феврале 2024 года Бориса Немика отправили в отставку и кресло и. о. министра здравоохранения Красноярского края занял Александр Украинцев. В мае на эту должность назначили Наталию Говорушкину.

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