ЦБ поднял ключевую ставку до 21%: почему и что это значит?

В ЦБ повышение ставки объяснили ускорением инфляции — цены росли быстрее, чем предполагал июльский прогноз ЦБ. В сентябре рост цен с поправкой на сезонность поднялся до 9,8% в пересчете на год, в августе он был 7,5%.