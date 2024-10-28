ЦБ поднял ключевую ставку до 21%: почему и что это значит?

Posted 28 октября, 08:07
Published 28 октября, 08:07
Modified 28 октября, 08:09
Updated 28 октября, 08:09
Ключевая процентная ставка — это минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. После получения кредита коммерческие банки сами выдают кредиты компаниям и жителям под собственный процент, который выше процента ЦБ.
ЦБ принял решение поднять ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 21%. Ставка обновила исторический максимум: предыдущий рекордный уровень, 20%, был в марте 2022 года.
В ЦБ повышение ставки объяснили ускорением инфляции — цены росли быстрее, чем предполагал июльский прогноз ЦБ. В сентябре рост цен с поправкой на сезонность поднялся до 9,8% в пересчете на год, в августе он был 7,5%.
«В целом мы не наблюдаем признаков ее замедления. В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились, в значительной степени — в устойчивой части. Один из ее показателей — базовая инфляция — превысил 9%», — сказано в заявлении председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Прогноз инфляции по итогам года вырос до 8-8,5% — сейчас ЦБ ожидает, что рост цен в 2024 году превысит уровень 2023 года.
По оценке ЦБ, безработица остается на историческом минимуме, дефицит трудовых ресурсов нарастает, а рост зарплат не соответствует росту производительности труда — это дополнительно давит на цены.
При этом регулятор отметил, что отмена льготной ипотеки не позволила исправить ситуацию с кредитованием.
Больнее всего рост ключевой ставки ударит по тем, кто планировал взять ипотеку — ведущие банки уже подняли ставки по ней. В Сбербанке сейчас минимальная начинается от 27% годовых.
Руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов отметил, что многие кредитные организации, не дожидаясь решения ЦБ, повысили стоимость кредитов до 24–25% годовых.
Попов добавил, ипотека по рыночным ставкам используется в 15% сделок. Остальные сделки оформляются под процент до 10–14 — это семейные ипотеки и другие программы.
«Эффект от повышения ставки будет чувствителен для тех, кто применяет программы по субсидированию ставки за счёт собственных средств. С каждым новым решением регулятора эти программы становятся дороже и сильнее сказываются на финансовых моделях проекта», — продолжил Попов.
Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов говорит, что рост стоимости кредитов усложняет ситуацию для застройщиков, так как дорожает проектное финансирование.
Следующее заседание ЦБ состоится 20 декабря. Однако уже сейчас регулятор заявил, что на нем будет рассматриваться новое повышение ставки. Уровень повышения не указан.
Аналитики ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки: как минимум до 22% в декабре 2024 года.