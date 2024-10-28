В Красноярске снова подорожает такси. Когда и на сколько?

В такси «Максим» дали более подробный ответ. Нам сообщили, что за год поездки в регионах (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) подорожали в среднем на 20%. До конца года стоимость может увеличиться еще на 10-15% и «это довольно оптимистичный прогноз, в действительности может быть и больше».