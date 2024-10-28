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Posted 28 октября, 07:32

Published 28 октября, 07:32

Modified 28 октября, 07:34

Updated 28 октября, 07:34

В Красноярске снова подорожает такси. Когда и на сколько?

В Красноярске снова подорожает такси. Когда и на сколько?

28 октября 2024, 07:32
Фото: 1MI
В Красноярске, как и в других регионах России, агрегаторы планируют повысить цены на такси. «Проспект Мира» посмотрел, как подорожали поездки и выяснил, на сколько подорожают еще.

В конце сентября стало известно, что «Яндекс Такси» увеличивает стоимость поездки. Как «ПМ» рассказал один из водителей сервиса, стоимость подачи выросла на 11% — до 100 рублей, стоимость километра пути по городу — до 13 рублей, минуты пути — до 7 рублей.

Далее выяснилось, что цена на такси вырастет в Москве и Санкт-Петербурге. Как пишут «Известия» со ссылкой на «Яндекс. Такси», цены выросли на 3-4%, а эксперты рассказали журналистам, что этот показатель к концу года может достичь 30%.

«Проспект Мира» обратился за комментарием в «Яндекс Такси». Нам ответили, что подорожание не затронет Красноярск и пообещали при изменении тарифов сообщить нам.

В такси «Максим» дали более подробный ответ. Нам сообщили, что за год поездки в регионах (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) подорожали в среднем на 20%. До конца года стоимость может увеличиться еще на 10-15% и «это довольно оптимистичный прогноз, в действительности может быть и больше».

«Причины — острый дефицит водителей и рост затрат на содержание и обслуживание автомобилей. Фантастические цены на новые авто в России, постоянное увеличение стоимости ремонта, запчастей, топлива, автокредитования и автострахования. Все эти факторы продолжат влиять на стоимость перевозок».

В начале августа губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ, запрещающий мигрантам работать в легковом такси. Запрет на работу затронет иностранцев, работающих на основании патента. Их выдают тем, кому не требуется виза для въезда в РФ, но при этом нужен патент для заключения трудовых договоров с российскими работодателями — к таким относятся граждане Абхазии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Указ вступит в силу с 1 марта 2025 года.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Такси#Топливо#Автомобили#Мигранты#Проезд#Водители#Повышение цен
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