В Красноярском крае в аварии с грузовиком погиб подросток. Еще двое пострадали

Posted 28 октября, 01:44
Published 28 октября, 01:44
Modified 28 октября, 01:44
Updated 28 октября, 01:44
Как рассказали в Госавтоинспекции, все произошло накануне вечером, 27 октября, на 93 километре трассы Р-257 «Енисей».
Предварительно, 22-летний водитель «Хонды» ехал в сторону Красноярска и выехал на встречку. Не справившись с управлением, легковушка врезалась в грузовик «Вольво».
В итоге 13-летний пассажир «Хонды» скончался от полученных травм до приезда скорой. В Госавтоинспекции заявили, что погибший подросток не был пристегнут ремнем безопасности.
Известно, что в результате аварии пострадали еще двое пассажиров — 15 и 16 лет.