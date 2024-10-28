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Posted 28 октября, 01:44

Published 28 октября, 01:44

Modified 28 октября, 01:44

Updated 28 октября, 01:44

На трассе в Красноярском крае погиб 13-летний подросток и еще двое пострадали

В Красноярском крае в аварии с грузовиком погиб подросток. Еще двое пострадали

28 октября 2024, 01:44
Фото: t.me/gibdd124

На трассе в Красноярском крае погиб 13-летний подросток и еще двое пострадали

В Красноярском крае на трассе Р-257 «Енисей» произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Как рассказали в Госавтоинспекции, все произошло накануне вечером, 27 октября, на 93 километре трассы Р-257 «Енисей».

Предварительно, 22-летний водитель «Хонды» ехал в сторону Красноярска и выехал на встречку. Не справившись с управлением, легковушка врезалась в грузовик «Вольво».

Видео: t.me/gibdd124. Кадры с места ДТП

В итоге 13-летний пассажир «Хонды» скончался от полученных травм до приезда скорой. В Госавтоинспекции заявили, что погибший подросток не был пристегнут ремнем безопасности.

Известно, что в результате аварии пострадали еще двое пассажиров — 15 и 16 лет.

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