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Posted 28 октября, 04:54

Published 28 октября, 04:54

Modified 28 октября, 05:06

Updated 28 октября, 05:06

Власти Красноярского края объяснили закупку поездов на год позже срока запуска метро

Власти Красноярского края объяснили закупку поездов на год позже срока запуска метро

28 октября 2024, 04:54
Фото: Александр Черных / krskstate.ru
Сюжет
Строительство метро
В правительстве Красноярского края объяснили, почему в плане регионального бюджета закупка трамваев для метротрама стоит на 2027 год, при этом метро планируют построить в 2026 году.

Ранее стало известно, что приобретение 15 «трехсекционных трамваев двустороннего движения» намечено на 2027 год. Предполагаемая сумма расходов составит 2,75 млрд рублей. Информация об появилась в пояснительной записке к проекту регионального бюджета на 2025‑2027 годы.

«Проспект Мира» обратился за комментарием в Центр транспортной логистики еще 17 октября. Тогда нам сообщили, что сроки строительства метро остаются прежними — конец 2026 года, а с вопросом о том, почему закупка транспорта намечена только на следующий год, нас переадресовали в пресс-службу правительства.

Пресс-служба правительства нам ответила 25 октября, что закупка транспорта планируется в 2026 году, а рассчитываться за него планируют в начале 2027 года.

«Согласно контрактам весь комплекс строительно-монтажных работ должен завершиться к концу 2026 года. После проведения пуско-наладочных работ объект будет запущен.

В 2026 году планируется закупка подвижного состава для красноярского метро, все расчеты за его приобретение запланированы на начало 2027 года, что и отражено в бюджете края», — ответила на наш запрос пресс-служба правительства.

25 октября стало известно, что за полтора месяцы на будущей станции «Шахтеров» один тоннель проложили на 280 метров, второй — на 86 метров. Ранее заявлялось, что в среднем метростроители будут проходить до 270 метров подземки в месяц. В ЦТЛ нам объясняли, что скорость зависит от грунта, а «270 метров в месяц — это максимальная скорость».

  • Краевые власти неоднократно заявляли, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров». Вслед за этим строительство метротрама собираются продолжить на запад и восток.
  • Планы строительства метро критиковали урбанисты и блогеры. По их мнению, такой проект не имеет для города смысла и вместо этого лучше запустить современные трамваи и троллейбусы.
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