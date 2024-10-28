Власти Красноярского края объяснили закупку поездов на год позже срока запуска метро

Posted 28 октября, 04:54
Published 28 октября, 04:54
Modified 28 октября, 05:06
Updated 28 октября, 05:06
Ранее стало известно, что приобретение 15 «трехсекционных трамваев двустороннего движения» намечено на 2027 год. Предполагаемая сумма расходов составит 2,75 млрд рублей. Информация об появилась в пояснительной записке к проекту регионального бюджета на 2025‑2027 годы.
«Проспект Мира» обратился за комментарием в Центр транспортной логистики еще 17 октября. Тогда нам сообщили, что сроки строительства метро остаются прежними — конец 2026 года, а с вопросом о том, почему закупка транспорта намечена только на следующий год, нас переадресовали в пресс-службу правительства.
Пресс-служба правительства нам ответила 25 октября, что закупка транспорта планируется в 2026 году, а рассчитываться за него планируют в начале 2027 года.
«Согласно контрактам весь комплекс строительно-монтажных работ должен завершиться к концу 2026 года. После проведения пуско-наладочных работ объект будет запущен.
В 2026 году планируется закупка подвижного состава для красноярского метро, все расчеты за его приобретение запланированы на начало 2027 года, что и отражено в бюджете края», — ответила на наш запрос пресс-служба правительства.
25 октября стало известно, что за полтора месяцы на будущей станции «Шахтеров» один тоннель проложили на 280 метров, второй — на 86 метров. Ранее заявлялось, что в среднем метростроители будут проходить до 270 метров подземки в месяц. В ЦТЛ нам объясняли, что скорость зависит от грунта, а «270 метров в месяц — это максимальная скорость».