Власти Красноярского края объяснили закупку поездов на год позже срока запуска метро

25 октября стало известно, что за полтора месяцы на будущей станции «Шахтеров» один тоннель проложили на 280 метров, второй — на 86 метров. Ранее заявлялось, что в среднем метростроители будут проходить до 270 метров подземки в месяц. В ЦТЛ нам объясняли, что скорость зависит от грунта, а «270 метров в месяц — это максимальная скорость».