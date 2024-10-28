Замминистра за 225 тысяч: рассказываем о необычных вакансиях для красноярцев

Posted 28 октября, 06:01
Published 28 октября, 06:01
Modified 28 октября, 06:03
Updated 28 октября, 06:03
Красноярцев зовут на работу в Ярославскую область — там открыта вакансия заместителя министра спорта. Замминистру предстоит развивать направления физической культуры и массового спорта, координировать спортивные проекты и организовывать крупные физкультурные мероприятия.
На должность рассматриваются кандидаты с высшим образованием и опытом работы на руководящих должностях. Работодатель предлагает служебное жилье или компенсацию аренды, и зарплату до 225 тысяч рублей.
Еще, уже в Красноярске, можно устроиться работать пармастерицей в банный комплекс с зарплатой от 50 до 120 тысяч рублей. Главная задача — оказание полного комплекса парения для посетителей. Работодатель предлагает сотрудникам трансфер до банного комплекса и обратно.
Сейчас открыта вакансия менеджера музыкального лейбла. Суть работы — взаимодействовать с исполнителями, контролировать график релизов, организовывать спецпроекты с музыкантами и создавать контент для социальных сетей. Предлагают зарплату от 35 до 60 тысяч рублей. Нужно «быть в контексте» музыкальных трендов.
Также открыта вакансия prompt-инженера с зарплатой от 50 тысяч рублей — специалист должен будет разрабатывать и настраивать чат-боты, тестировать их и анализировать запросы пользователей. Нужно иметь опыт написания системных промтов и знать основные языки программирования.