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Posted 28 октября, 06:01

Published 28 октября, 06:01

Modified 28 октября, 06:03

Updated 28 октября, 06:03

В Красноярске появились вакансии замминистра и пармастерицы

Замминистра за 225 тысяч: рассказываем о необычных вакансиях для красноярцев

28 октября 2024, 06:01

В Красноярске появились вакансии замминистра и пармастерицы

В Красноярске в октябре появились несколько необычных вакансий. Рассказываем о них подробнее.

Красноярцев зовут на работу в Ярославскую область — там открыта вакансия заместителя министра спорта. Замминистру предстоит развивать направления физической культуры и массового спорта, координировать спортивные проекты и организовывать крупные физкультурные мероприятия.

На должность рассматриваются кандидаты с высшим образованием и опытом работы на руководящих должностях. Работодатель предлагает служебное жилье или компенсацию аренды, и зарплату до 225 тысяч рублей.

Еще, уже в Красноярске, можно устроиться работать пармастерицей в банный комплекс с зарплатой от 50 до 120 тысяч рублей. Главная задача — оказание полного комплекса парения для посетителей. Работодатель предлагает сотрудникам трансфер до банного комплекса и обратно.

Сейчас открыта вакансия менеджера музыкального лейбла. Суть работы — взаимодействовать с исполнителями, контролировать график релизов, организовывать спецпроекты с музыкантами и создавать контент для социальных сетей. Предлагают зарплату от 35 до 60 тысяч рублей. Нужно «быть в контексте» музыкальных трендов.

Также открыта вакансия prompt-инженера с зарплатой от 50 тысяч рублей — специалист должен будет разрабатывать и настраивать чат-боты, тестировать их и анализировать запросы пользователей. Нужно иметь опыт написания системных промтов и знать основные языки программирования.

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