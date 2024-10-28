Замминистра за 225 тысяч: рассказываем о необычных вакансиях для красноярцев

Еще, уже в Красноярске, можно устроиться работать пармастерицей в банный комплекс с зарплатой от 50 до 120 тысяч рублей. Главная задача — оказание полного комплекса парения для посетителей. Работодатель предлагает сотрудникам трансфер до банного комплекса и обратно.