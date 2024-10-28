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Posted 28 октября, 08:27

Published 28 октября, 08:27

Modified 28 октября, 08:37

Updated 28 октября, 08:37

Красноярцам рассказали о грядущем похолодании до -10 градусов в начале ноября

Заморозки до -10: красноярцам рассказали о погоде на начало ноября

28 октября 2024, 08:27
Фото: prmira.ru

Красноярцам рассказали о грядущем похолодании до -10 градусов в начале ноября

В Красноярском крае в начале ноября ожидаются ночные заморозки до -18 градусов. В самом Красноярске ночью будет около -10.

Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», какая погода ждет жителей Красноярска и края в начале ноября.

Предварительно, в центральных и южных районах края с 1 по 3 ноября ночные температуры составят от -3 до -13, местами -13…-18 градусов.

«1 и 2 ноября в дневные часы ожидается от -4 до +1, местами до -9 градусов. 3 ноября, предварительно, прогнозируется небольшое потепление до +4. С 1 по 3 ноября возможны осадки в виде снега и мокрого снега».

По словам Дмитрия Ульянова, в Красноярске 1 ноября ночью будет от -3 до -5, днем от 0 до -2 градусов.

«2 и 3 ноября в Красноярске в ночные часы ожидается от -8 до -10. Днем 2 ноября — от 0 до -2 градусов, 3 ноября прогнозируется потепление до +2…+4.
1 ноября и ночью 2 ноября в Красноярске ожидается небольшой снег. В воскресенье, 3 ноября, предварительно, будет без осадков».

В разговоре с корреспондентом «ПМ» Ульянов рассказал, какой погода ждет красноярцев в последние дни октября.

«29 октября в Красноярске будет около 0 градусов ночью, от +7 до +10 в дневные часы. В дальнейшем красноярцев ждет небольшое похолодание. 30 и 31 октября в ночное время будет от -2 до +2.
Днем 30 октября будет +2…+4, 31 октября — от 0 до +2 градусов. В последние дни октября в городе возможны осадки в виде дождя и мокрого снега».

Тут мы рассказывали, какая погода ждет красноярцев в ноябре по версии двух сервисов.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Красноярский край#Синоптик УГМС Дмитрий Ульянов#Прогноз#Снег#Ноябрь#Похолодание
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