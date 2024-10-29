Богучанская ГЭС завершила навигационный период 2024 года

Posted 29 октября, 03:31
Published 29 октября, 03:31
Modified 29 октября, 03:35
Updated 29 октября, 03:35
Новый режим работы для Богучанской ГЭС установило Енисейское бассейновое водное управление (Росводресурсы). Это решение принято с учетом информации о завершении периода содержания навигационного оборудования на Ангаре и позволит позволит рационально использовать водные ресурсы.
После перехода на новый режим работы Богучанская ГЭС завершила навигационный период этого года на реке Ангара, в котором БоГЭС работала со 2 июня. Запрет на использование маломерных судов ввели 10 октября. Лесосибирский и Красноярский речной порты перестали отправлять грузы в северные районы Красноярского края 18 октября.
Богучанская ГЭС является четвертой ступенью Ангарского каскада ГЭС. С началом заполнения водохранилища БоГЭС начала обеспечивать навигацию на Ангаре, забрав эту обязанность у Усть-Илимской ГЭС.
Станция обеспечивает судоходные уровни на участке от плотины ГЭС до впадения Ангары в Енисей. В этом году Богучанская ГЭС полностью выполнила эту задачу, обеспечив установленную глубину реки на контрольных водопостах «Богучаны» и «Татарка».