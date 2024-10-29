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Posted 29 октября, 03:31

Published 29 октября, 03:31

Modified 29 октября, 03:35

Updated 29 октября, 03:35

Богучанская ГЭС завершила навигационный период 2024 года

Богучанская ГЭС завершила навигационный период 2024 года

29 октября 2024, 03:31
Фото: Богучанская ГЭС.
С 25 октября Богучанская ГЭС перешла на новый режим работы. Среднесуточные расходы ГЭС составят 3000-3200 кубометров в секунду.

Новый режим работы для Богучанской ГЭС установило Енисейское бассейновое водное управление (Росводресурсы). Это решение принято с учетом информации о завершении периода содержания навигационного оборудования на Ангаре и позволит позволит рационально использовать водные ресурсы.

После перехода на новый режим работы Богучанская ГЭС завершила навигационный период этого года на реке Ангара, в котором БоГЭС работала со 2 июня. Запрет на использование маломерных судов ввели 10 октября. Лесосибирский и Красноярский речной порты перестали отправлять грузы в северные районы Красноярского края 18 октября.

Богучанская ГЭС является четвертой ступенью Ангарского каскада ГЭС. С началом заполнения водохранилища БоГЭС начала обеспечивать навигацию на Ангаре, забрав эту обязанность у Усть-Илимской ГЭС.

Станция обеспечивает судоходные уровни на участке от плотины ГЭС до впадения Ангары в Енисей. В этом году Богучанская ГЭС полностью выполнила эту задачу, обеспечив установленную глубину реки на контрольных водопостах «Богучаны» и «Татарка».

#Никита Алексеев#Общество
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