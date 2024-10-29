Богучанская ГЭС завершила навигационный период 2024 года

После перехода на новый режим работы Богучанская ГЭС завершила навигационный период этого года на реке Ангара, в котором БоГЭС работала со 2 июня. Запрет на использование маломерных судов ввели 10 октября. Лесосибирский и Красноярский речной порты перестали отправлять грузы в северные районы Красноярского края 18 октября.