После лобового ДТП на трассе в Красноярском крае погибли еще двое человек

Posted 29 октября, 05:17
Published 29 октября, 05:17
Modified 29 октября, 05:50
Updated 29 октября, 05:50
Вчера, 28 октября, сообщалось, что по предварительным данным, 31-летний водитель «Ниссан» выехал на встречку в столкнулся с двумя машинами. Сегодня, 29 октября, стало известно, что виновник аварии не он.
По уточненным данным, сообщают в полиции, 26-летний водитель «Хавал» ехал со стороны Канска в Красноярск, выехал на встречку и столкнулся с «Додж Рамом» и «Ниссаном».
55-летняя пассажирка «Ниссана» погибла на месте ДТП, два пассажиров 63 и 55 лет этого же авто скончались в больнице. Кроме этого, в аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля «Ниссана», а также водитель и пассажир автомобиля «Хавал».
Полицейские возбудили уголовное за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ).