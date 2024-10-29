После лобового ДТП на трассе в Красноярском крае погибли еще двое человек

55-летняя пассажирка «Ниссана» погибла на месте ДТП, два пассажиров 63 и 55 лет этого же авто скончались в больнице. Кроме этого, в аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля «Ниссана», а также водитель и пассажир автомобиля «Хавал».