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Posted 29 октября, 05:17

Published 29 октября, 05:17

Modified 29 октября, 05:50

Updated 29 октября, 05:50

После лобового ДТП на трассе в Красноярском крае погибли еще двое человек

После лобового ДТП на трассе в Красноярском крае погибли еще двое человек

29 октября 2024, 05:17
Фото: МВД 24.
В Манском районе 28 октября на 881 километре автодороги Р-255 «Сибирь» произошла смертельная авария с тремя машинами. Один человек скончался на месте, еще двое погибли в больнице.

Вчера, 28 октября, сообщалось, что по предварительным данным, 31-летний водитель «Ниссан» выехал на встречку в столкнулся с двумя машинами. Сегодня, 29 октября, стало известно, что виновник аварии не он.

По уточненным данным, сообщают в полиции, 26-летний водитель «Хавал» ехал со стороны Канска в Красноярск, выехал на встречку и столкнулся с «Додж Рамом» и «Ниссаном».

55-летняя пассажирка «Ниссана» погибла на месте ДТП, два пассажиров 63 и 55 лет этого же авто скончались в больнице. Кроме этого, в аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля «Ниссана», а также водитель и пассажир автомобиля «Хавал».

Полицейские возбудили уголовное за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ).

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#Владислав Савончик#ДТП#Полиция#Авария#Красноярский край#Уголовное дело
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