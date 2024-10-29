На север Красноярского края нефтяники доставили 1,2 млн тонн грузов

Для приема грузов на Таймыре нефтяники задействовали 13 причалов и производственные базы на Енисее, перевалочную базу «Прилуки» около Игарки и терминал «Северная звезда» в Енисейском заливе Карского моря. Грузы для Ванкорского кластера также принимали базы МТР Ванкорского и Сузунского месторождений, расположенные на реке Большая Хета (приток Енисея).