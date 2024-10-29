prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 04:26

Published 29 октября, 04:26

Modified 29 октября, 04:28

Updated 29 октября, 04:28

На север Красноярского края нефтяники доставили 1,2 млн тонн грузов

На север Красноярского края нефтяники доставили 1,2 млн тонн грузов

29 октября 2024, 04:26
Фото: РН-Ванкор.
«РН-Ванкор», крупнейшее нефтедобывающее предприятие Красноярского края, доставил на объекты и базы флагманского проекта «Восток Ойл» рекордные 1,2 млн тонн грузов в течение летней навигационной кампании. Это на 30% больше прошлогоднего показателя.

За период навигации 366 морских и речных судов выполнили 705 рейсов по Северному морскому пути, Енисею, а также рекам Обь-Иртышского бассейна.

В списке доставленных грузов для строительства новой инфраструктуры: оборудование, спецтехника, трубны, кабели, горюче-смазочные материалы, стройматериалы, щебень и песок.

На Тагульский производственный участок доставлены четыре нефтегазосепаратора массой более 34 тонн каждый. Их смонтируют на установке подготовки нефти.

Для приема грузов на Таймыре нефтяники задействовали 13 причалов и производственные базы на Енисее, перевалочную базу «Прилуки» около Игарки и терминал «Северная звезда» в Енисейском заливе Карского моря. Грузы для Ванкорского кластера также принимали базы МТР Ванкорского и Сузунского месторождений, расположенные на реке Большая Хета (приток Енисея).

«РН-Ванкор» применяет современные технологии в процессе логистических операций, что обеспечивает своевременную доставку и оперативную разгрузку судов в круглосуточном режиме.

#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика