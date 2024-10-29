На север Красноярского края нефтяники доставили 1,2 млн тонн грузов

Posted 29 октября, 04:26
Published 29 октября, 04:26
Modified 29 октября, 04:28
Updated 29 октября, 04:28
За период навигации 366 морских и речных судов выполнили 705 рейсов по Северному морскому пути, Енисею, а также рекам Обь-Иртышского бассейна.
В списке доставленных грузов для строительства новой инфраструктуры: оборудование, спецтехника, трубны, кабели, горюче-смазочные материалы, стройматериалы, щебень и песок.
На Тагульский производственный участок доставлены четыре нефтегазосепаратора массой более 34 тонн каждый. Их смонтируют на установке подготовки нефти.
Для приема грузов на Таймыре нефтяники задействовали 13 причалов и производственные базы на Енисее, перевалочную базу «Прилуки» около Игарки и терминал «Северная звезда» в Енисейском заливе Карского моря. Грузы для Ванкорского кластера также принимали базы МТР Ванкорского и Сузунского месторождений, расположенные на реке Большая Хета (приток Енисея).
«РН-Ванкор» применяет современные технологии в процессе логистических операций, что обеспечивает своевременную доставку и оперативную разгрузку судов в круглосуточном режиме.