На севере Красноярского края неизвестные выбросили 475 бутылок коньяка

Posted 29 октября, 01:12
Published 29 октября, 01:12
Modified 29 октября, 03:15
Updated 29 октября, 03:15
В воскресенье, 27 октября, в соцсетях жители Норильска рассказали, что неизвестные выбросили в тундре машину алкоголя. Очевидцы предположили, что алкоголь может быть поддельным.
«В том месте гуляют собачники, ягодники и подростки. Эту кучу, конечно, занесет снегом и она пролежит до весны. А если подростки найдут и отравятся?», — отметил житель Норильска
Накануне, 28 октября, в региональном МВД сообщили, что выброшенный алкоголь находится в районе базы Урванцева.
В полиции заявили, что нашли там 475 бутылок спиртосодержащей жидкости. Правоохранители изъяли алкоголь и сейчас выясняют, кто именно его выбросил.