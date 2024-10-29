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Posted 29 октября, 01:12

Published 29 октября, 01:12

Modified 29 октября, 03:15

Updated 29 октября, 03:15

Жители Норильска нашли в тундре почти 500 бутылок коньяка

На севере Красноярского края неизвестные выбросили 475 бутылок коньяка

29 октября 2024, 01:12
Фото: t.me/zhitvnorilske.

Жители Норильска нашли в тундре почти 500 бутылок коньяка

В Красноярском крае неизвестные выбросили почти 500 бутылок коньяка. Алкоголь нашли в норильской тундре.

В воскресенье, 27 октября, в соцсетях жители Норильска рассказали, что неизвестные выбросили в тундре машину алкоголя. Очевидцы предположили, что алкоголь может быть поддельным.

«В том месте гуляют собачники, ягодники и подростки. Эту кучу, конечно, занесет снегом и она пролежит до весны. А если подростки найдут и отравятся?», — отметил житель Норильска

Накануне, 28 октября, в региональном МВД сообщили, что выброшенный алкоголь находится в районе базы Урванцева.

В полиции заявили, что нашли там 475 бутылок спиртосодержащей жидкости. Правоохранители изъяли алкоголь и сейчас выясняют, кто именно его выбросил.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Полиция#Норильск#Красноярский край#Алкоголь#МВД
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