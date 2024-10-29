Очень дорогие ноутбуки и кондиционеры: что происходит с ценами на технику

Posted 29 октября, 11:22
Published 29 октября, 11:22
Modified 29 октября, 11:24
Updated 29 октября, 11:24
О подорожании техники пишет издание «Новые известия». Сообщается, что цены вырастут на холодильники, кондиционеры, ноутбуки и другую электронику.
Рост цен на эту технику связан с введением в октябре 2024 года Министерством природы разрешительного порядка на импорт 90% кондиционеров и 50% промышленных холодильников.
Теперь, чтобы ввести партию техники, содержащей вредный для окружающей среды хладагент, надо получить лицензию Минпромторга, а для этого — положительное заключение Минприроды.
Импортерам предстоит много бумажной работы и много ожидания. Из-за долгого срока оформления документов — — техника зависнет на складах, а это большие расходы. Для ввоза партии кондиционеров придется получать четыре лицензии стоимостью 200 тыс. рублей каждая.
Пока неизвестно, как это скажется на ценах. В этом году заниматься получением лицензии нет смысла — они будет действовать только до 31 декабря 2024 года.
Эксперты предупреждают, что ближе к Новому году ноутбуки повысятся в цене на 10–15%.
Причин несколько: ослабление рубля, проблемы с проведением платежей в Китай, сложная логистика, подорожание комплектующих.
Партии по новым ценам придут в розницу во второй половине ноября.