prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 11:22

Published 29 октября, 11:22

Modified 29 октября, 11:24

Updated 29 октября, 11:24

Очень дорогие ноутбуки и кондиционеры: что происходит с ценами на технику

Очень дорогие ноутбуки и кондиционеры: что происходит с ценами на технику

29 октября 2024, 11:22
Фото: 1MI.
Рассказываем, какая техника в 2024 и 2025 годах вырастут в цене сильнее всего и почему.

О подорожании техники пишет издание «Новые известия». Сообщается, что цены вырастут на холодильники, кондиционеры, ноутбуки и другую электронику.

Почему и как подорожают холодильники и кондиционеры

Рост цен на эту технику связан с введением в октябре 2024 года Министерством природы разрешительного порядка на импорт 90% кондиционеров и 50% промышленных холодильников.

Теперь, чтобы ввести партию техники, содержащей вредный для окружающей среды хладагент, надо получить лицензию Минпромторга, а для этого — положительное заключение Минприроды.

Импортерам предстоит много бумажной работы и много ожидания. Из-за долгого срока оформления документов — — техника зависнет на складах, а это большие расходы. Для ввоза партии кондиционеров придется получать четыре лицензии стоимостью 200 тыс. рублей каждая.

Пока неизвестно, как это скажется на ценах. В этом году заниматься получением лицензии нет смысла — они будет действовать только до 31 декабря 2024 года.

Почему и как подорожают ноутбуки

Эксперты предупреждают, что ближе к Новому году ноутбуки повысятся в цене на 10–15%.
Причин несколько: ослабление рубля, проблемы с проведением платежей в Китай, сложная логистика, подорожание комплектующих.

Партии по новым ценам придут в розницу во второй половине ноября.

Читайте также:
ЦБ поднял ключевую ставку до 21%: почему и что это значит?Сколько красноярцам придется заплатить за икру на Новый год?В Красноярске на некоторых заправках снова подорожал бензин. На сколько?
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Россия#Цены#Техника#Рост цен#Электроника
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика