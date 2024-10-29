«Похож на девочку»: красноярца осудят за нападение на подростков из-за причесок

Он подошёл к одному из парней и спросил: «Ты мальчик или девочка?». Затем завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Мужчина поставил подножку заступившемуся за друзей 17-летнему парню, уронил его на землю и несколько раз ударил кулаком по голове и телу.