«Похож на девочку»: красноярца осудят за нападение на подростков из-за причесок

Posted 29 октября, 09:19
Published 29 октября, 09:19
Modified 29 октября, 09:21
Updated 29 октября, 09:21
Конфликт произошел в начале сентября. Как сообщили в прокуратуре, мужчина распивал алкоголь во дворе дома на улице Воронова. В один момент рядом с ним прошли подростки и их неформальный вид привлек внимание пьяного красноярца.
Он подошёл к одному из парней и спросил: «Ты мальчик или девочка?». Затем завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Мужчина поставил подножку заступившемуся за друзей 17-летнему парню, уронил его на землю и несколько раз ударил кулаком по голове и телу.
Пострадавшему понадобилась помощь врачей. У него выбиты два передних зуба. Причинённые травмы медики квалифицировали как лёгкий вред здоровью.
«Он подошёл в состоянии алкогольного опьянения и сказал моему другу, что тот похож на девочку, так как у него длинные волосы, и если бы он жил в его районе, то его избили бы», — заявил пострадавший.
Во время расследования нападавший признал вину, извинился на камеру перед полицейскими и возместил подростку 150 тысяч рублей. Прокуратура утвердила обвинение в хулиганстве («а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Ему грозит до пяти лет колонии.