Следы дихлофоса нашли на посуде, из которой ели 4 погибших детей из Красной Сопки

Posted 29 октября, 02:32
Published 29 октября, 02:32
Modified 29 октября, 02:38
Updated 29 октября, 02:38
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но потом пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.
Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства, компания «Сибиар», заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи.
26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.
Сегодня, 29 октября, в региональном СК рассказали, что эксперты нашли на посуде семьи из Красной Сопки компоненты отравы от насекомых.
В ведомстве объяснили, что состав баллонов с дихлофосом, которые изъяли из магазинов села Красная Сопка и с предприятия производителя, соответствует указанному на этикетках.
Сейчас приоритетная версия следствия отравления детей — попадание в организм детей компонентов инсектицидного средства.
«Проспекту Мира» в СК рассказали, что следы дихлофоса были найдены в доме семьи из Красной Сопки не только на посуде, но и на игрушках, а также на мебели.
В ведомстве отметили, что следователи установили, что отец погибших детей распылял средство против насекомых по всему дому, в том числе и над посудой.
Корреспонденту «ПМ» в следкоме добавили, что точная причина смерти детей не установлена. Результаты экспертизы еще не готовы.