«СМ. Сити» открыл новый ЖК концертом и фейерверками

Posted 29 октября, 03:00
Published 29 октября, 03:00
Modified 29 октября, 03:00
Updated 29 октября, 03:00
Презентация прошла 24 октября, на теплой подземной парковке ЖК развернули сцену для театралов и музыкантов. На шоу-вечеринку пригласили около двухсот гостей. Шоу предварялось приветственными напитками и диджей-сетом, но «гвоздем программы» стали театральные выступления.
Под аккомпанемент музыкантов гостям показали шесть историй-новелл о совершенно разных людях: архитекторе, писателей, студентке, молодой паре. У всех свои переживания и мечты, но их объединяет то, что они живут в одном доме. Рассказчик театрального представления, актер красноярского ТЮЗа Владимир Мясников, раскрыл посыл постановки:
«Сити-квартал — это огромная семья, которую объединяет ощущение жизни, желание сделать что-то красивое, ценность творить во благо, творить сегодня и смотреть в будущее».
Шоу-концерт на парковке завершился фейерверком и световым представлением на стенах дома.
«Мы уверены, что этот дом станет центром притяжения не только для жителей, но и для ближайших домов — люди почувствуют, вот у них построили дом, открыли этот дом, появилась городская среда, откроются магазины кафе, рестораны и они увидят, что их улица совершенно стала другой», — отметил директор по маркетингу «СМ.Сити» Александр Васильев.
Заселение нового ЖК уже началось — он состоит из одного дома на 234 квартиры, закрытого двора и теплой подземной парковки. На первом этаже откроются кафе и магазины, а на втором — бизнес-холл.