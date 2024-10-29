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Posted 29 октября, 03:00

Published 29 октября, 03:00

Modified 29 октября, 03:00

Updated 29 октября, 03:00

«СМ. Сити» открыл новый ЖК концертом и фейерверками

«СМ. Сити» открыл новый ЖК концертом и фейерверками

29 октября 2024, 03:00
Фото: Алексей Морозов. СМ. Сити.
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Строительная группа «СМ.Сити» необычным способом открыла новый жилой комплекс на Ладо Кецховели. Застройщик провел шоу-концерт «Музыка внутри дома» на подземной парковке дома.
Фото: Алексей Морозов. СМ. Сити

Презентация прошла 24 октября, на теплой подземной парковке ЖК развернули сцену для театралов и музыкантов. На шоу-вечеринку пригласили около двухсот гостей. Шоу предварялось приветственными напитками и диджей-сетом, но «гвоздем программы» стали театральные выступления.

Фото: Алексей Морозов. СМ. Сити

Под аккомпанемент музыкантов гостям показали шесть историй-новелл о совершенно разных людях: архитекторе, писателей, студентке, молодой паре. У всех свои переживания и мечты, но их объединяет то, что они живут в одном доме. Рассказчик театрального представления, актер красноярского ТЮЗа Владимир Мясников, раскрыл посыл постановки:

«Сити-квартал — это огромная семья, которую объединяет ощущение жизни, желание сделать что-то красивое, ценность творить во благо, творить сегодня и смотреть в будущее».
Фото: Алексей Морозов. СМ. Сити

Шоу-концерт на парковке завершился фейерверком и световым представлением на стенах дома.

Видео: СМ. Сити.
«Мы уверены, что этот дом станет центром притяжения не только для жителей, но и для ближайших домов — люди почувствуют, вот у них построили дом, открыли этот дом, появилась городская среда, откроются магазины кафе, рестораны и они увидят, что их улица совершенно стала другой», — отметил директор по маркетингу «СМ.Сити» Александр Васильев.

Заселение нового ЖК уже началось — он состоит из одного дома на 234 квартиры, закрытого двора и теплой подземной парковки. На первом этаже откроются кафе и магазины, а на втором — бизнес-холл.

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