«СМ. Сити» открыл новый ЖК концертом и фейерверками

Под аккомпанемент музыкантов гостям показали шесть историй-новелл о совершенно разных людях: архитекторе, писателей, студентке, молодой паре. У всех свои переживания и мечты, но их объединяет то, что они живут в одном доме. Рассказчик театрального представления, актер красноярского ТЮЗа Владимир Мясников, раскрыл посыл постановки: