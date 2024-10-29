Смотрим, куда можно улететь из Красноярска осенью и зимой

Posted 29 октября, 12:45
Published 29 октября, 12:45
Modified 29 октября, 12:47
Updated 29 октября, 12:47
Оно будет действовать до 29 марта 2025 года. Вот какие рейсы будут в расписании.
Международные направления:
Кроме того, планируются нерегулярные чартерные рейсы планируются в Таиланд — в Паттайю и в Шри-Ланку — в Коломбо.
Дальний Восток: Хабаровск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Улан-Удэ, Нижнеангарск, Якутск, Чита, Магадан, Мирный, Нерюнгри, Талакан.
Западные направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Уфа, Тюмень, Новый Уренгой, Сургут, Ханты-Мансийск, Пермь, Нижневартовск.
Города Сибири: Абакан, Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Кызыл, Новокузнецк, Томск, Иркутск, Новосибирск, Норильск, Омск.
Еще планируются полеты в малые города и поселки края и соседних регионов: Байкит, Богучаны, Ванавару, Игарку, Кодинск, Подкаменная Тунгуску, Северо-Енисейск, Туру, Туруханск, Хатангу, Чару.