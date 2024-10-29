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Posted 29 октября, 12:45

Published 29 октября, 12:45

Modified 29 октября, 12:47

Updated 29 октября, 12:47

Появилось расписание красноярского аэропорта на осень и зиму

Смотрим, куда можно улететь из Красноярска осенью и зимой

29 октября 2024, 12:45
Фото: Кирилл Скурихин, аэропорт Красноярск.

Появилось расписание красноярского аэропорта на осень и зиму

Красноярский аэропорт с 27 октября перешел на осенне-зимнее расписание полётов.

Оно будет действовать до 29 марта 2025 года. Вот какие рейсы будут в расписании.

Международные направления:

  • Азербайджан: Баку — 1 раз в неделю;
  • Казахстан: Алматы — 4 раза в неделю;
  • Китай: Пекин — до 3 раз в неделю, Санья — 3 раза в неделю, Харбин — 2 раза в неделю;
  • Кыргызстан: Бишкек — до 3 раз в неделю, Ош — до 4 раз в неделю;
  • Монголия: Улан-Батор — 1 раз в неделю;
  • Таджикистан: Душанбе — 2 раза в неделю, Худжанд — 2 раза в неделю;
  • Таиланд: Бангкок — 2 раза в неделю, Пхукет — 2 раза в неделю;
  • Узбекистан: Намаган — 1 раз в неделю, Ташкент — до 8 раз в неделю.

Кроме того, планируются нерегулярные чартерные рейсы планируются в Таиланд — в Паттайю и в Шри-Ланку — в Коломбо.

Дальний Восток: Хабаровск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Улан-Удэ, Нижнеангарск, Якутск, Чита, Магадан, Мирный, Нерюнгри, Талакан.

Западные направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань, Челябинск, Уфа, Тюмень, Новый Уренгой, Сургут, Ханты-Мансийск, Пермь, Нижневартовск.

Города Сибири: Абакан, Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Кызыл, Новокузнецк, Томск, Иркутск, Новосибирск, Норильск, Омск.

Еще планируются полеты в малые города и поселки края и соседних регионов: Байкит, Богучаны, Ванавару, Игарку, Кодинск, Подкаменная Тунгуску, Северо-Енисейск, Туру, Туруханск, Хатангу, Чару.

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