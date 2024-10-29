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Posted 29 октября, 08:10

Published 29 октября, 08:10

Modified 29 октября, 08:13

Updated 29 октября, 08:13

Стрельба, ОПГ, поножовщина: вспоминаем громкие истории с участием цыган в Красноярске

Стрельба, ОПГ, поножовщина: вспоминаем громкие истории с участием цыган в Красноярске

29 октября 2024, 08:10
Фото: ЧП Красноярск/МВД по Красноярскому краю/СК по Красноярскому краю.
После истории с цыганским табором в Челябинской области решили вспомнить громкие истории, в которых фигурировали цыгане, в Красноярске. Оказалось, что последняя из них произошла всего неделю назад — тогда жителей Северного шоссе разбудили громкие выстрелы.

В Челябинской области жители Коркино вышли на улицы после убийства 40-летней таксистки Елены Сарафановой. Как считает следствие, она погибла от рук 17-летнего представителя цыганской диаспоры, которого женщина везла домой. У них произошел конфликт.

После огласки в СМИ толпы горожан вышли на улицы — они стали ломать имущество цыган, закидывать окна и машины камнями. Некоторые люди заявляют, что конфликты между ними и диаспорой уже были. Беспорядки пришлось останавливать ОМОНу и спецназу, сообщается о задержании больше 50 человек.

Губернатор Алексей Текслер пообещал помощь семье погибшей, а полиция обещала тщательное расследование дела. Также губернатор потребовал поручил разработать перечень рейдов и провести социализацию цыган.

В Красноярске настолько громких историй с участием диаспоры не было. Последний случай, в котором предположительно были замешаны цыгане, произошел неделю назад.

Как сообщал «7 канал Красноярск», во дворе дома на Северном шоссе ночью открыли стрельбу. Из подъезда вышла компания, среди которой были и женщины. Около 10 человек бегали по двору, один из них громко кричал.

Как выяснила полиция, компания отмечала праздник и у них возник конфликт. Его они продолжили на улице. Стрелявшим оказался 18-летний парень, пистолет у него забрали и увезли на экспертизу.

А в феврале этого года жители Взлетки пожаловались на банду детей-грабителей из многодетной семьи. Они нападали на сверстников и отбирали у них деньги. Люди рассказывали, что у родителей этих подростков много детей и за ними никто не следит.

Позже выяснилось, что нападавшие — подростки-цыгане, трое братьев 10, 11 и 12 лет. Семья воспитывает пятерых детей, которые не ходили в школу. Тогда мать и отец извинились на камеру, но ребят все равно забрали в центр временного содержания для несовершеннолетних. СК возбудил уголовное дело.

Год назад цыганка порезала школьнице лицо канцелярским ножом за то, что та не хотела отдавать ей телефон, который она хотела украсть. В сквере на улице Волжской на 16-летнюю девочку напала 32-летняя женщина. Она вырвала у нее смартфон, но та оказала сопротивление. Тогда подозреваемая достала канцелярский нож и порезала девочке лицо. Против неоднократно судимой красноярки возбудили уголовное дело.

«ПМ» запросил информацию о количестве преступлений с участием цыган в краевой полиции, но там нас заверили, что у них такой статистики не ведется. Поэтому уменьшилось оно или увеличилось в ведомстве сказать не смогли.

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