Стрельба, ОПГ, поножовщина: вспоминаем громкие истории с участием цыган в Красноярске

Год назад цыганка порезала школьнице лицо канцелярским ножом за то, что та не хотела отдавать ей телефон, который она хотела украсть. В сквере на улице Волжской на 16-летнюю девочку напала 32-летняя женщина. Она вырвала у нее смартфон, но та оказала сопротивление. Тогда подозреваемая достала канцелярский нож и порезала девочке лицо. Против неоднократно судимой красноярки возбудили уголовное дело.