Стрельба, ОПГ, поножовщина: вспоминаем громкие истории с участием цыган в Красноярске

Posted 29 октября, 08:10
Published 29 октября, 08:10
Modified 29 октября, 08:13
Updated 29 октября, 08:13
В Челябинской области жители Коркино вышли на улицы после убийства 40-летней таксистки Елены Сарафановой. Как считает следствие, она погибла от рук 17-летнего представителя цыганской диаспоры, которого женщина везла домой. У них произошел конфликт.
После огласки в СМИ толпы горожан вышли на улицы — они стали ломать имущество цыган, закидывать окна и машины камнями. Некоторые люди заявляют, что конфликты между ними и диаспорой уже были. Беспорядки пришлось останавливать ОМОНу и спецназу, сообщается о задержании больше 50 человек.
Губернатор Алексей Текслер пообещал помощь семье погибшей, а полиция обещала тщательное расследование дела. Также губернатор потребовал поручил разработать перечень рейдов и провести социализацию цыган.
В Красноярске настолько громких историй с участием диаспоры не было. Последний случай, в котором предположительно были замешаны цыгане, произошел неделю назад.
Как сообщал «7 канал Красноярск», во дворе дома на Северном шоссе ночью открыли стрельбу. Из подъезда вышла компания, среди которой были и женщины. Около 10 человек бегали по двору, один из них громко кричал.
Как выяснила полиция, компания отмечала праздник и у них возник конфликт. Его они продолжили на улице. Стрелявшим оказался 18-летний парень, пистолет у него забрали и увезли на экспертизу.
А в феврале этого года жители Взлетки пожаловались на банду детей-грабителей из многодетной семьи. Они нападали на сверстников и отбирали у них деньги. Люди рассказывали, что у родителей этих подростков много детей и за ними никто не следит.
Позже выяснилось, что нападавшие — подростки-цыгане, трое братьев 10, 11 и 12 лет. Семья воспитывает пятерых детей, которые не ходили в школу. Тогда мать и отец извинились на камеру, но ребят все равно забрали в центр временного содержания для несовершеннолетних. СК возбудил уголовное дело.
Год назад цыганка порезала школьнице лицо канцелярским ножом за то, что та не хотела отдавать ей телефон, который она хотела украсть. В сквере на улице Волжской на 16-летнюю девочку напала 32-летняя женщина. Она вырвала у нее смартфон, но та оказала сопротивление. Тогда подозреваемая достала канцелярский нож и порезала девочке лицо. Против неоднократно судимой красноярки возбудили уголовное дело.
«ПМ» запросил информацию о количестве преступлений с участием цыган в краевой полиции, но там нас заверили, что у них такой статистики не ведется. Поэтому уменьшилось оно или увеличилось в ведомстве сказать не смогли.