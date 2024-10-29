В Красноярске инспектор спасла на пожаре человека со сломанной ногой

Posted 29 октября, 07:02
Published 29 октября, 07:02
Modified 29 октября, 07:04
Updated 29 октября, 07:04
Евгения Мороз девять лет работает в заповеднике «Тунгусский» на севере края. Как Евгения рассказала изданию «КП–Красноярск», недавно она прилетела в Красноярск в отпуск.
«Уже осень, снег пробрасывает. Вот и решила: надо отдать в ателье пуховик, пусть подошьют. Пошла я его забирать. А там недалеко заброшенный киоск, окна побиты, без дверей. Вижу, из него валит дым», — рассказывает инспектор.
Евгения решила заглянуть внутрь и увидела в пожаре мужчину.
«Заглянула внутрь: стены горят, и к одной привалился мужчина. Говорю: „Почему вы сидите? Выходите! Задохнетесь же!“. „Не могу. У меня нога сломана“, — говорит он».
Потом к киоску подбежал еще один прохожий. Вместе они вызвали пожарных, и стали вытаскивать мужчину из огня.
«Подняться он не сумел. И тогда стал потихоньку подползать. Мы навстречу: подхватили его под руки, выволокли на воздух. Вокруг уже собрались зеваки, многие снимали на телефон».
Вскоре приехали пожарные и скорая — пострадавшего забрали.
«Меня огнем не испугаешь. Было дело, принимала участие в тушении лесных пожаров. Да и не считаю, что совершила подвиг. Просто оказалась в нужное время в нужном месте», — говорит Евгения.