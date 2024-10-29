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Posted 29 октября, 07:02

Published 29 октября, 07:02

Modified 29 октября, 07:04

Updated 29 октября, 07:04

В Красноярске инспектор спасла на пожаре человека со сломанной ногой

В Красноярске инспектор спасла на пожаре человека со сломанной ногой

29 октября 2024, 07:02
Фото: Евгения Мороз, КП–Красноярск.
Инспектор заповедника «Тунгусский» Евгения Мороз спасла мужчину со сломанной ногой из пожара. Она прилетела в Красноярск в отпуске.

Евгения Мороз девять лет работает в заповеднике «Тунгусский» на севере края. Как Евгения рассказала изданию «КП–Красноярск», недавно она прилетела в Красноярск в отпуск.

«Уже осень, снег пробрасывает. Вот и решила: надо отдать в ателье пуховик, пусть подошьют. Пошла я его забирать. А там недалеко заброшенный киоск, окна побиты, без дверей. Вижу, из него валит дым», — рассказывает инспектор.

Евгения решила заглянуть внутрь и увидела в пожаре мужчину.

«Заглянула внутрь: стены горят, и к одной привалился мужчина. Говорю: „Почему вы сидите? Выходите! Задохнетесь же!“. „Не могу. У меня нога сломана“, — говорит он».

Потом к киоску подбежал еще один прохожий. Вместе они вызвали пожарных, и стали вытаскивать мужчину из огня.

«Подняться он не сумел. И тогда стал потихоньку подползать. Мы навстречу: подхватили его под руки, выволокли на воздух. Вокруг уже собрались зеваки, многие снимали на телефон».

Вскоре приехали пожарные и скорая — пострадавшего забрали.

«Меня огнем не испугаешь. Было дело, принимала участие в тушении лесных пожаров. Да и не считаю, что совершила подвиг. Просто оказалась в нужное время в нужном месте», — говорит Евгения.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Пожар#Спасение
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