В Красноярске каток на Стрелке хотят открыть через 3-4 недели

Posted 29 октября, 09:00
Published 29 октября, 09:00
Modified 29 октября, 09:51
Updated 29 октября, 09:51
Об этом сообщила специалист «Красгорпарка» Екатерина Бревнова на прямом эфире про общественные пространства 29 октября.
По её словам, они «надеются», что каток откроется через 3-4 недели, так как все «сильно зависит» от погодных условий.
В 2023 году открытие катка прошло 10 ноября. В прошлом году прокат коньков стоил 250 рублей, выход на лёд в выходные — 400 рублей за сеанс, в будни — 250 рублей. Изменятся ли цены в этом году, пока неизвестно.