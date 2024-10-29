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Posted 29 октября, 09:00

Published 29 октября, 09:00

Modified 29 октября, 09:51

Updated 29 октября, 09:51

В Красноярске каток на Стрелке хотят открыть через 3-4 недели

В Красноярске каток на Стрелке хотят открыть через 3-4 недели

29 октября 2024, 09:00
Фото: t.me/krasgorpark.
Открытие катка на площади Мира в Красноярске планируется через 3-4 недели.

Об этом сообщила специалист «Красгорпарка» Екатерина Бревнова на прямом эфире про общественные пространства 29 октября.

По её словам, они «надеются», что каток откроется через 3-4 недели, так как все «сильно зависит» от погодных условий.

В 2023 году открытие катка прошло 10 ноября. В прошлом году прокат коньков стоил 250 рублей, выход на лёд в выходные — 400 рублей за сеанс, в будни — 250 рублей. Изменятся ли цены в этом году, пока неизвестно.

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