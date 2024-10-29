В Красноярске все же хотят построить «Поздеев Центр» и хореографический колледж

Posted 29 октября, 05:39
Published 29 октября, 05:39
Modified 29 октября, 06:01
Updated 29 октября, 06:01
В конце сентября губернатор Михаил Котюков сообщил, что власти передумали строить «Поздеев Центр» и хореографический колледж на Предмостной площади. Глава региона заявлял, что там планируют построить другие объекты — центр технического творчества и Дворец молодежи.
Но в схеме территориального планирования, опубликованной 28 октября, этих объектов нет. Вместо этого в документе указано, что в Красноярске планируют построить «Поздеев Центр» и хореографический колледж.
Изначально планировалось, что эти объекты построят к 400-летию Красноярска — к 2028 году. Однако в схеме территориального планирования заявлено, что хореографический колледж и международный центр креативных индустрий «Поздеев Центр» собираются возвести к 2034 году.
В документе указано, что общая площадь «Поздеев Центра» составит 12 407 квадратных метров. Его смогут посещать 2020 человек в день.
Хореографический колледж будет рассчитан на 225 учеников. Сообщается, что там будет интернат на 80 человек и учебный театр на 500 мест.
«Проспект Мира» обратился в пресс-службу краевого правительства и попросил объяснить, с чем связано решение изменить планы по строительству объектов.
В 2023-м краевое УКС заключило контракты на строительство «Поздеев Центра» с ООО «ПромСтройИнвест», которое должно было подготовить рабочий проект, провести инженерные изыскания и построить здание за 1,75 млрд рублей. Такие же работы по хореографическому колледжу отдали ООО СК «Титан» за 2,8 млрд рублей.
Площадку расчистили, но строительство не началось, а оба контракта оспорила в суде прокуратура, которая нашла нарушение закона о конкуренции — заключались контракты без торгов. Арбитражный суд признал договоры ничтожными.