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Posted 29 октября, 06:56

Published 29 октября, 06:56

Modified 29 октября, 06:56

Updated 29 октября, 06:56

В Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил парня. Он был в наушниках

В Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил парня. Он был в наушниках

29 октября 2024, 06:56
Фото: Транспортная полиция Сибири.
В Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил 26-летнего парня. Молодой человек шел в наушниках.

«Проспекту Мира» в КрасЖД сообщили, что все произошло накануне вечером, 28 октября, в районе станции Иланка, которая расположена в черте Канска.

«Вчера вечером молодой человек оказался на путях прямо перед приближающимся поездом. На данный момент не установлено, переходил ли он пути в неустановленном месте или шел вдоль них.
Машинист грузового поезда, увидев молодого человека, мгновенно применил экстренное торможение. Однако с учетом высокой скорости и того, что парень вышел на пути прямо перед приближающимся составом, наезда избежать не удалось. Молодой человек скончался до приезда скорой помощи. Предположительно, он был в наушниках. Напоминаем, что тормозной путь грузового поезда составляет 1 километр».

В транспортной полиции рассказали, что погибшим оказался 26-летний житель Красноярского края. В ведомстве подтвердили, что парень действительно был в наушниках. Сейчас транспортная полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

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