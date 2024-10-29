В Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил парня. Он был в наушниках

Posted 29 октября, 06:56
Published 29 октября, 06:56
Modified 29 октября, 06:56
Updated 29 октября, 06:56
«Проспекту Мира» в КрасЖД сообщили, что все произошло накануне вечером, 28 октября, в районе станции Иланка, которая расположена в черте Канска.
«Вчера вечером молодой человек оказался на путях прямо перед приближающимся поездом. На данный момент не установлено, переходил ли он пути в неустановленном месте или шел вдоль них.
Машинист грузового поезда, увидев молодого человека, мгновенно применил экстренное торможение. Однако с учетом высокой скорости и того, что парень вышел на пути прямо перед приближающимся составом, наезда избежать не удалось. Молодой человек скончался до приезда скорой помощи. Предположительно, он был в наушниках. Напоминаем, что тормозной путь грузового поезда составляет 1 километр».
В транспортной полиции рассказали, что погибшим оказался 26-летний житель Красноярского края. В ведомстве подтвердили, что парень действительно был в наушниках. Сейчас транспортная полиция устанавливает обстоятельства случившегося.