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Posted 29 октября, 04:06

Published 29 октября, 04:06

Modified 29 октября, 05:50

Updated 29 октября, 05:50

В красноярском зоопарке появились новые обитатели

В красноярском зоопарке появились новые животные. Какие?

29 октября 2024, 04:06
Фото: t.me/roev_ruchey.

В красноярском зоопарке появились новые обитатели

В зоопарке «Роев ручей» поселились новые зверьки. Их доставили в Красноярск в начале октября.

В соцсетях парка флоры и фауны рассказали, что новых питомцев доставили в Красноярск из минского зоопарка.

В «Роев ручей» из Белоруссии привезли носуху по кличке Гера и двух полосатых мангустов — самца по кличке Глобус и самку Селену.

Полосатый мангустПолосатый мангуст
Полосатый мангустПолосатый мангуст
Полосатый мангустПолосатый мангуст
Полосатый мангустПолосатый мангуст
Носуха ГераНосуха Гера
Полосатый мангуст. Фото: t.me/roev_ruchey

Животных доставили в Красноярск еще четвертого октября. Около месяца они были на карантине. Сейчас питомцев поселили в вольере комплекса «Экзотические животные».

  • До этого мы писали, что в октябре в «Роевом ручье» у самца Хвостика и самочки Зиты две недели назад родился зебренок.
  • В августе 2024 года в красноярский зоопарк привезли 3-летнего самца кинкажу.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Животные#Красноярск#Зоопарк#Роев ручей
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