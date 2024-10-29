В красноярском зоопарке появились новые животные. Какие?

Posted 29 октября, 04:06
Published 29 октября, 04:06
Modified 29 октября, 05:50
Updated 29 октября, 05:50
В соцсетях парка флоры и фауны рассказали, что новых питомцев доставили в Красноярск из минского зоопарка.
В «Роев ручей» из Белоруссии привезли носуху по кличке Гера и двух полосатых мангустов — самца по кличке Глобус и самку Селену.
Животных доставили в Красноярск еще четвертого октября. Около месяца они были на карантине. Сейчас питомцев поселили в вольере комплекса «Экзотические животные».