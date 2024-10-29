В российских детсадах начали проводить «Разговоры о важном». А что в Красноярске?

Posted 29 октября, 08:32
Published 29 октября, 08:32
Modified 29 октября, 08:34
Updated 29 октября, 08:34
«Разговоры о важном» — это дополнительные занятия, которые проводят в школах по всей России с сентября 2022. Программа была подготовлена по заказу Института стратегии развития образования РАО и обошлась ему в 22 миллиона рублей. Ранее в школах проводили уроки на темы «Наша страна — Россия», «Традиционные семейные ценности», «Символы России» и другие.
В начале октября 2024 года на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» Владимир Путин заявил, что поддерживает введение «Разговоров о важном» для детей дошкольников. По его мнению, власти должны закладывать ребенку «в самом раннем возрасте определенные базовые вещи».
После этого детские сады стали публиковать отчеты о проведении «Разговоров о важном» в соцсетях. Судя по ним, воспитанники утром по понедельникам поднимают флаг России и поют гимн, а потом проходит само занятие. Например, в поселке Пангоды в Ямало-Ненецком автономном округе дошкольникам рассказали о роли отца и матери в семье. В Богдановиче Свердловской области на урок пригласили участника СВО, а после, как пишут в соцсетях учреждения, был урок на тему «Кто бережет наш мир сегодня»
В управлении образования администрации Красноярска «ПМ» сообщили, что в детских садах города предмета «Разговоры о важном» нет. Отдельного такого проекта именно для детсадов «не существует», уточнили в управлении.
Однако «формирование у детей любви к малой Родине, основ знаний о своей стране, о символах — флаг и герб» включено в программу дошкольного образования.
«На территории города Красноярска в рамках реализации муниципального проекта „С чего начинается Родина“ в каждом детском саду образовательные события направлены на развитие юного горожанина, достойного красноярца. Проект направлен на воспитание нравственно-патриотического качества детей старшего дошкольного возраста, воспитание интереса к истории и культуре России, чувства гордости за свою страну, также он прививает интерес к традициям семьи, уважение к старшим.
Воспитанников детских садов знакомят с историей края, города и района, рассказывают о памятных местах, достопримечательностях, о великих людях, связанных с историей Отечества», — рассказали в управлении образования.
Эта работа ведётся «совместно с учреждениями культуры» и с привлечением «родительской общественности», говорят в управлении.
При этом, несколько дней назад Минпросвещения РФ сообщило, что сейчас прорабатывает введение «Разговоров о важном» в детских садах.
«Целесообразность введения „Разговоров о важном“ в образовательную программу детских садов прорабатывается экспертами в области дошкольного образования в научных организациях, подведомственных министерству просвещения РФ», — цитирует заявление министерства РИА Новости.
В министерстве уточнили, что эксперты примут решения после «тщательного анализа потребностей детей и родителей, и кадровых возможностей дошкольных организаций». Сообщается, что программа «Разговоров о важном» для детских садов «должна учитывать возрастные, индивидуальные психологические и физиологические особенности детей».
«ПМ» спрашивал мнение красноярцев о введение таких уроков. Некоторые высказались против.
«А смысл? Опоздали лет на двадцать».
«Детям голову забивать еще одним занятием, зачем».
Однако были и те, кто посчитал, что такие занятия нужны детям.
«Самый главный урок. И в советской школе это был самый главный урок».