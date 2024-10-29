В российских детсадах начали проводить «Разговоры о важном». А что в Красноярске?

После этого детские сады стали публиковать отчеты о проведении «Разговоров о важном» в соцсетях. Судя по ним, воспитанники утром по понедельникам поднимают флаг России и поют гимн, а потом проходит само занятие. Например, в поселке Пангоды в Ямало-Ненецком автономном округе дошкольникам рассказали о роли отца и матери в семье. В Богдановиче Свердловской области на урок пригласили участника СВО, а после, как пишут в соцсетях учреждения, был урок на тему «Кто бережет наш мир сегодня»