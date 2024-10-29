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Posted 29 октября, 04:53

Published 29 октября, 04:53

Modified 29 октября, 10:25

Updated 29 октября, 10:25

Красноярцы собрали 100 тысяч рублей прошедшему на кастинг шоу «Голос» ачинцу

Власти обещали помочь прошедшему на кастинг «Голоса» ачинцу — но 100 тыс собрали люди

29 октября 2024, 04:53
Фото: Иван Бронников.

Красноярцы собрали 100 тысяч рублей прошедшему на кастинг шоу «Голос» ачинцу

Прошедшему на кастинг шоу «Голос» жителю Ачинска собрали 100 тысяч рублей. Завтра утром Иван Бронников вылетает в Москву на прослушивание. Об этом «ПМ» рассказал сам молодой артист. Почему администрация в итоге не помогла начинающему музыканту?

21-летний житель Ачинска отправится на шоу «Голос» в Москву. Пока — только на кастинг. Парень три года подряд пытался подать заявку, но повезло ему только в этом году. Деньги на билет артисту, который учится на радиотехника, пообещали выдать в администрации, средства на костюм и проживание собрали неравнодушные земляки.

Всю неделю музыкант под псевдонимом SentWay готовился к выступлению. На прослушивании он исполнит песню Jony — Согрей.

Видео: Иван Бронников. Подготовка к выступлению. Песня Jony — Согрей
«Деньги удалось собрать, 100К. Я благодарен безумно каждому за то, что помогли. Завтра в 8:30 я улетаю в Москву уже», — сказал Иван «ПМ».

Артист добавил, что администрация Ачинска поездку в итоге ему не оплатила. Там якобы заявили, что если деньги собраны, значит и билеты он купит.

Сейчас парень настроен пройти кастинг и дождаться приглашения на слепые прослушивания. Только в ноябре станет известно, попадает он на них или нет. Именно тогда начинаются съемки самих слепых прослушиваний. Пока же, на кастинге, слушать его исполнение будут не члены жюри.

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