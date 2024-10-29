Власти обещали помочь прошедшему на кастинг «Голоса» ачинцу — но 100 тыс собрали люди

Posted 29 октября, 04:53
Published 29 октября, 04:53
Modified 29 октября, 10:25
Updated 29 октября, 10:25
21-летний житель Ачинска отправится на шоу «Голос» в Москву. Пока — только на кастинг. Парень три года подряд пытался подать заявку, но повезло ему только в этом году. Деньги на билет артисту, который учится на радиотехника, пообещали выдать в администрации, средства на костюм и проживание собрали неравнодушные земляки.
Всю неделю музыкант под псевдонимом SentWay готовился к выступлению. На прослушивании он исполнит песню Jony — Согрей.
«Деньги удалось собрать, 100К. Я благодарен безумно каждому за то, что помогли. Завтра в 8:30 я улетаю в Москву уже», — сказал Иван «ПМ».
Артист добавил, что администрация Ачинска поездку в итоге ему не оплатила. Там якобы заявили, что если деньги собраны, значит и билеты он купит.
Сейчас парень настроен пройти кастинг и дождаться приглашения на слепые прослушивания. Только в ноябре станет известно, попадает он на них или нет. Именно тогда начинаются съемки самих слепых прослушиваний. Пока же, на кастинге, слушать его исполнение будут не члены жюри.