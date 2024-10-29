Власти обещали помочь прошедшему на кастинг «Голоса» ачинцу — но 100 тыс собрали люди

21-летний житель Ачинска отправится на шоу «Голос» в Москву. Пока — только на кастинг. Парень три года подряд пытался подать заявку, но повезло ему только в этом году. Деньги на билет артисту, который учится на радиотехника, пообещали выдать в администрации, средства на костюм и проживание собрали неравнодушные земляки.