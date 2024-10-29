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Posted 29 октября, 06:20

Published 29 октября, 06:20

Modified 29 октября, 06:22

Updated 29 октября, 06:22

Красноярск рассказали, как попасть в огороженный из-за стройки метро ж/д вокзал

Ж/д вокзал огородили для метро. Как теперь туда попасть и как оттуда выйти?

29 октября 2024, 06:20
Фото: КрасЖД.

Красноярск рассказали, как попасть в огороженный из-за стройки метро ж/д вокзал

Сюжет
Строительство метро
Площадь возле железнодорожного вокзала Красноярска огородили для строительства метро. Рассказываем, как теперь там ходить.

Недавно в соцсетях, которые рассказывают о стройке метротрамвая, сообщили, что «скоро» на площади начнут убирать коммунальные сети, переносить контактную сеть троллейбусов и создавать временные дороги. Начать готовить территорию под строительство планируют на этой неделе.

Как сообщили в КрасЖД, из-за будущих работ изменилась схема прохода пассажиров от вокзала к остановкам общественного транспорта. Чтобы попасть туда, пассажирам необходимо обойти территорию площади, которая теперь огорожена.

«Сделать это можно с двух сторон от вокзала — по тротуарам переулка Выборгский или по пешеходным дорожкам улицы Бограда».

Сейчас там установили указатели маршрутов, а по громкой связи вокзала звучат объявления о новой схеме прохода.

Фото: КрасЖД

Входы в здание и выходы из него не изменились.

  • По планам, первая линия метро в Красноярске будет состоять из пяти подземных остановок («Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Карла Маркса») и одной наземной станции на улице Молокова «Шахтеров». Длина ветки составит 11 километров.
  • Тоннели, построенные в 90-е годы, будут задействованы, хотя изначально так не планировали. Соотношение наземных и подземных остановок тоже было другим.
  • Проект первой линии изменился. Построить ее обещают в 2026 году.
  • Планы строительства метро критиковали урбанисты и блогеры. По их мнению, такой проект не имеет для города смысла и вместо этого лучше запустить современные трамваи и троллейбусы.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Метро#Строительство метро#Вокзал#Жд#Маршруты#Ограничения
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