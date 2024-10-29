Ж/д вокзал огородили для метро. Как теперь туда попасть и как оттуда выйти?

Posted 29 октября, 06:20
Published 29 октября, 06:20
Modified 29 октября, 06:22
Updated 29 октября, 06:22
Недавно в соцсетях, которые рассказывают о стройке метротрамвая, сообщили, что «скоро» на площади начнут убирать коммунальные сети, переносить контактную сеть троллейбусов и создавать временные дороги. Начать готовить территорию под строительство планируют на этой неделе.
Как сообщили в КрасЖД, из-за будущих работ изменилась схема прохода пассажиров от вокзала к остановкам общественного транспорта. Чтобы попасть туда, пассажирам необходимо обойти территорию площади, которая теперь огорожена.
«Сделать это можно с двух сторон от вокзала — по тротуарам переулка Выборгский или по пешеходным дорожкам улицы Бограда».
Сейчас там установили указатели маршрутов, а по громкой связи вокзала звучат объявления о новой схеме прохода.
Входы в здание и выходы из него не изменились.