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Posted 30 октября, 17:49

Published 30 октября, 17:49

Modified 30 октября, 17:49

Updated 30 октября, 17:49

Доходы «Почты России» растут

Доходы «Почты России» растут

30 октября 2024, 17:49
Фото: пресс-служба Почта России.
Выручка «Почты России» за первые 9 месяцев 2024 года достигла 161 млрд рублей, что на 3% превышает аналогичные показатели за первые девять месяцев 2023 года. Такой вывод можно сделать исходя из данных бухгалтерской отчетности по РСБУ.

Как сообщает newizv.ru, добиться роста выручки удалось благодаря увеличению доходов от предоставления почтовых услуг и услуг для компаний электронной торговли.

Доходы от доставки письменной корреспонденции стали выше на 10%, в том числе за счет роста на 26% цифровой и гибридной почты. Выручка от услуг маркетплейсам поднялась на 61%. Сейчас в свыше чем 32 тысячах почтовых отделений доставляются заказы, оформленные через «Авито», Ozon и «МегаМаркет». В более чем 22 тысячах отделений можно получить заказы с «Яндекс Маркета». В начале осени этого года «Почта России» и Wildberries запустили в работу около 250 пилотных пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях.

«Почта России» особенно внимательно относится к качеству обслуживания клиентов. Два млн отправителей прибегли к услугам зон самообслуживания в тысяче отделений. Сервис, который начал функционировать этой весной, помог вдвое снизить временные затраты пользователей почтовых отделений. Примечательно, что сократить время на обслуживание каждого клиента помогла и внедренная в апреле QR-идентификация. Ее на постоянной основе используют уже шесть млн клиентов «Почты России».

С января этого года логистический оператор вновь вернулся к сотрудничеству с 24 странами. В итоге компания одновременно обеспечивает почтовое сообщение со 152 государствами. С августа 2024 года начала действовать услуга доставки посылок с наложенным платежом в Армению, Казахстан, Молдову и Беларусь.

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