Доходы «Почты России» растут

Posted 30 октября, 17:49
Published 30 октября, 17:49
Modified 30 октября, 17:49
Updated 30 октября, 17:49
Как сообщает newizv.ru, добиться роста выручки удалось благодаря увеличению доходов от предоставления почтовых услуг и услуг для компаний электронной торговли.
Доходы от доставки письменной корреспонденции стали выше на 10%, в том числе за счет роста на 26% цифровой и гибридной почты. Выручка от услуг маркетплейсам поднялась на 61%. Сейчас в свыше чем 32 тысячах почтовых отделений доставляются заказы, оформленные через «Авито», Ozon и «МегаМаркет». В более чем 22 тысячах отделений можно получить заказы с «Яндекс Маркета». В начале осени этого года «Почта России» и Wildberries запустили в работу около 250 пилотных пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях.
«Почта России» особенно внимательно относится к качеству обслуживания клиентов. Два млн отправителей прибегли к услугам зон самообслуживания в тысяче отделений. Сервис, который начал функционировать этой весной, помог вдвое снизить временные затраты пользователей почтовых отделений. Примечательно, что сократить время на обслуживание каждого клиента помогла и внедренная в апреле QR-идентификация. Ее на постоянной основе используют уже шесть млн клиентов «Почты России».
С января этого года логистический оператор вновь вернулся к сотрудничеству с 24 странами. В итоге компания одновременно обеспечивает почтовое сообщение со 152 государствами. С августа 2024 года начала действовать услуга доставки посылок с наложенным платежом в Армению, Казахстан, Молдову и Беларусь.