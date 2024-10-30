Доходы «Почты России» растут

Доходы от доставки письменной корреспонденции стали выше на 10%, в том числе за счет роста на 26% цифровой и гибридной почты. Выручка от услуг маркетплейсам поднялась на 61%. Сейчас в свыше чем 32 тысячах почтовых отделений доставляются заказы, оформленные через «Авито», Ozon и «МегаМаркет». В более чем 22 тысячах отделений можно получить заказы с «Яндекс Маркета». В начале осени этого года «Почта России» и Wildberries запустили в работу около 250 пилотных пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях.