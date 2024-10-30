Год инноваций и развития: компании «Этажи» в Красноярске 11 лет

Posted 30 октября, 06:15
Published 30 октября, 06:15
Modified 30 октября, 06:15
Updated 30 октября, 06:15
«Этажи» в цифрах за последний год:
Немного истории
Компания «Этажи» была основана в 2000 году в Тюмени. Название родилось благодаря песне группы «Иванушки International»: «Свет, разбиваясь, в стеклах витрины дрожит. И зажигает город свои этажи…». В Красноярске офис «Этажей» открылся в 2013 году. И за 11 лет присутствия компания стала лидером региона среди агентств недвижимости и значимым игроком рынка Красноярска в целом.
«Этажи» стали центром инноваций в сфере недвижимости. Так, они первыми получили преференции по ипотечным ставкам для своих клиентов. Первыми на рынке запустили мобильную версию сайта и собственное мобильное приложение. Бренд «Этажи» сейчас присутствует в более чем 220 городах и 9 странах. Клиенты «Этажей» могут совершать сделки с недвижимостью во всех городах присутствия компании в России и других странах, не выезжая из Красноярска.
В чем секрет успеха?
Виктор Мишуров, директор компании «Этажи» в Красноярске: «Бизнес делают люди. Поэтому залог успеха именно в них. Это иллюзия, что бизнес успешным делает предприниматель: он рождает идею и инвестирует. Мне очень повезло с людьми. За последний год мы приросли более чем на 130 риэлторов и продолжаем расти в это сложное время. Считаю это самым важным достижением. Вместе с тем, мы еще многое можем сделать для этого города, для этого рынка. Да, мы — лидеры отрасли, но впереди у нас еще огромные перспективы роста и развития».
Сайт etagi.com станет агрегатором наряду с Авито и Циан
Одной из самых важных инноваций компании этого года стало объявление основателя компании «Этажи» Ильдара Хусаинова о трансформации etagi.com в сайт-агрегатор: «Для российского рынка недвижимости, где, как правило, риэлторский бизнес построен на принципах автономности баз объектов, это революционное решение, мы давно обсуждали такой вариант развития, сейчас это стало более чем актуально и позволит, в том числе поддержать небольшие агентства недвижимости в этих непростых рыночных условиях. Мы готовы дать возможность использовать ресурсы нашего сайта для размещения объектов других агентств и предоставить инструменты для их продвижения. Только создавая конкуренцию устоявшимся моделям можно развивать рынок».
Недвижимость: вечные ценности и возможности
Недавние изменения ключевой ставки вызвали беспокойство на рынке недвижимости. Однако ни у кого нет сомнений, что это одна из самых стабильных сфер экономики. Свой дом — жизненно важный ресурс, и спрос на жилье сохраняется даже в условиях высоких процентных ставок. Также это традиционно привлекательное направление для инвестиций и сбережения средств от инфляции.
Риэлторы первыми адаптируются к изменениям и новым условиям рынка. Работа с различными направлениями и типами жилья, партнерство с большинством топовых банков, а также федеральный масштаб позволяют «Этажам» успешно справляться с вызовами, связанными с возросшими ипотечными ставками и предлагать клиентам наиболее выгодные решения, которые сложно найти самостоятельно.
За последние несколько лет рынок недвижимости претерпел значительные изменения. Раньше покупка или аренда жилья часто была связана с традиционными методами поиска, такими как объявления в газетах и личные встречи с риэлторами. Сегодня же цифровизация кардинально изменила этот процесс: качественный медиаконтент в объявлениях, виртуальные туры и мобильные приложения стали стандартом, позволяя красноярцам не только исследовать варианты без необходимости покидать дом, но и заключить полноценную сделку онлайн.
Кроме того, изменились и потребительские предпочтения. Ранее акцент делался на расположение и цену, тогда как сейчас покупатели ищут дома с учетом новых реалий — таких как наличие рабочего пространства для удаленной работы, доступ к зеленым зонам и инфраструктуре для активного образа жизни. Это привело к изменению спроса на определенные типы недвижимости и районы.
Таким образом, рынок недвижимости стал более динамичным и ориентированным на клиента, что значительно отличает его от того, каким он был 11 лет назад. Личный кабинет «Этажи» — стал персональным «центром управления» сделкой — позволяет отслеживать все этапы покупки или продажи, самостоятельно оценить и выставить квартиру на продажу, подать заявку на ипотеку, а также подписать документы в один клик.