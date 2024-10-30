Год инноваций и развития: компании «Этажи» в Красноярске 11 лет

Виктор Мишуров, директор компании «Этажи» в Красноярске: «Бизнес делают люди. Поэтому залог успеха именно в них. Это иллюзия, что бизнес успешным делает предприниматель: он рождает идею и инвестирует. Мне очень повезло с людьми. За последний год мы приросли более чем на 130 риэлторов и продолжаем расти в это сложное время. Считаю это самым важным достижением. Вместе с тем, мы еще многое можем сделать для этого города, для этого рынка. Да, мы — лидеры отрасли, но впереди у нас еще огромные перспективы роста и развития».