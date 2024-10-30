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Posted 30 октября, 12:52

Published 30 октября, 12:52

Modified 30 октября, 12:54

Updated 30 октября, 12:54

Иноагенты и мигранты. Какие законы вступают в силу в ноябре 2024 года и что изменится

Иноагенты и мигранты. Какие законы вступают в силу в ноябре 2024 года и что изменится

30 октября 2024, 12:52
Фото: 1MI.
Рассказываем об основных изменениях в законодательстве, которые вступят в силу в ноябре 2024 года. Роскомнадзор будет вести перечень блогов, полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно и другие новые законы — в нашем материале.

С 1 ноября установят требования к майнерам цифровой валюты. Правительство сможет запрещать майнинг цифровой валюты в отдельных субъектах страны.

Заниматься майнингом теперь смогут предприниматели и организации, включенные в специальный реестр. Это не касается физлиц, если потребляемая при майнинге энергия не превышает лимитов.

При этом, организациям запрещается совмещать майнинг с производством, куплей-продажей и передачей электроэнергии, оперативно-диспетчерским управлением.

С начала ноября появится перечень каналов с более чем 10 тысячами подписчиков. Такой перечень будет вести Роскомнадзор. Владельцы каналов должны предоставить сведения о себе и не распространять запрещенную информацию.

С 7 ноября ужесточат правила въезда мигрантов в РФ. Теперь информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, разрешается использовать для установления личности иностранцев и лиц без гражданства. Еще правительство получит право проводить эксперименты по апробации не предусмотренных законом правил въезда иностранцев в Россию.

С 11 ноября полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно — это касается тех, кто занимает должности в органах публичной власти и по состоянию на 15 мая 2024 года включены в реестр иностранных агентов и сохранили этот статус.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что этот закон «очень гуманный».

С 21 ноября решения о приеме в гражданство РФ станут недействительными без присяги. С 30 ноября выплаты почетным донорам будут устанавливаться автоматически. Для этого потребуется согласие на «Госуслугах» на использование банковских реквизитов для получения мер поддержки.

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