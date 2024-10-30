Иноагенты и мигранты. Какие законы вступают в силу в ноябре 2024 года и что изменится

Posted 30 октября, 12:52
Published 30 октября, 12:52
Modified 30 октября, 12:54
Updated 30 октября, 12:54
С 1 ноября установят требования к майнерам цифровой валюты. Правительство сможет запрещать майнинг цифровой валюты в отдельных субъектах страны.
Заниматься майнингом теперь смогут предприниматели и организации, включенные в специальный реестр. Это не касается физлиц, если потребляемая при майнинге энергия не превышает лимитов.
При этом, организациям запрещается совмещать майнинг с производством, куплей-продажей и передачей электроэнергии, оперативно-диспетчерским управлением.
С начала ноября появится перечень каналов с более чем 10 тысячами подписчиков. Такой перечень будет вести Роскомнадзор. Владельцы каналов должны предоставить сведения о себе и не распространять запрещенную информацию.
С 7 ноября ужесточат правила въезда мигрантов в РФ. Теперь информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, разрешается использовать для установления личности иностранцев и лиц без гражданства. Еще правительство получит право проводить эксперименты по апробации не предусмотренных законом правил въезда иностранцев в Россию.
С 11 ноября полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно — это касается тех, кто занимает должности в органах публичной власти и по состоянию на 15 мая 2024 года включены в реестр иностранных агентов и сохранили этот статус.
При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что этот закон «очень гуманный».
С 21 ноября решения о приеме в гражданство РФ станут недействительными без присяги. С 30 ноября выплаты почетным донорам будут устанавливаться автоматически. Для этого потребуется согласие на «Госуслугах» на использование банковских реквизитов для получения мер поддержки.