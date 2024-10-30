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Posted 30 октября, 03:40

Published 30 октября, 03:40

Modified 30 октября, 05:01

Updated 30 октября, 05:01

Краевые власти не знают, построят ли в Красноярске «Поздеев Центр» на Предмостной

Краевые власти не знают, построят ли в Красноярске «Поздеев Центр» на Предмостной

30 октября 2024, 03:40
Фото: Проектная мастерская «А2».
Краевые власти заявили, что не знают, построят ли в Красноярске «Поздеев Центр» и хореографический колледж.

В конце сентября глава региона Михаил Котюков заявил, что власти передумали строить «Поздеев Центр» и хореографический колледж на Предмостной площади. Губернатор сообщил, что там планируют построить другие объекты — центр технического творчества и Дворец молодежи.

Однако в схеме территориального планирования края, опубликованной 28 октября на сайте регионального правительства, эти объекты отсутствуют. В документе указано, что в Красноярске к 2034 году планируют построить «Поздеев Центр» и хореографический колледж.

«Проспект Мира» обратился в пресс-службу правительства и попросил прокомментировать ситуацию.

«Озвученные губернатором планы по строительству центра технического творчества и Дворца молодежи не изменили. Сейчас агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края разрабатывает концепцию и техзадания для данных учреждений.
Как только появятся согласованные решения, мы обязательно оповестим. Соответствующие изменения будут внесены и в схему территориального планирования».

На вопрос о том, планируется ли строительство Поздеев Центра и хореографического колледжа, в пресс-службе правительства «ПМ» сообщили, что на данный момент такой информации нет.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Михаил Котюков#Строительство#Правительство края#Предмостная площадь#Котюков#Поздеев Центр#Хореографический колледж
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