Краевые власти не знают, построят ли в Красноярске «Поздеев Центр» на Предмостной

Posted 30 октября, 03:40
Published 30 октября, 03:40
Modified 30 октября, 05:01
Updated 30 октября, 05:01
В конце сентября глава региона Михаил Котюков заявил, что власти передумали строить «Поздеев Центр» и хореографический колледж на Предмостной площади. Губернатор сообщил, что там планируют построить другие объекты — центр технического творчества и Дворец молодежи.
Однако в схеме территориального планирования края, опубликованной 28 октября на сайте регионального правительства, эти объекты отсутствуют. В документе указано, что в Красноярске к 2034 году планируют построить «Поздеев Центр» и хореографический колледж.
«Проспект Мира» обратился в пресс-службу правительства и попросил прокомментировать ситуацию.
«Озвученные губернатором планы по строительству центра технического творчества и Дворца молодежи не изменили. Сейчас агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края разрабатывает концепцию и техзадания для данных учреждений.
Как только появятся согласованные решения, мы обязательно оповестим. Соответствующие изменения будут внесены и в схему территориального планирования».
На вопрос о том, планируется ли строительство Поздеев Центра и хореографического колледжа, в пресс-службе правительства «ПМ» сообщили, что на данный момент такой информации нет.