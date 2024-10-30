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Posted 30 октября, 06:15

Published 30 октября, 06:15

Modified 30 октября, 06:48

Updated 30 октября, 06:48

Красноярку осудили по уголовному делу о «дискредитации армии» за комментарии в «ВК»

Красноярку осудили по уголовному делу о «дискредитации армии» за комментарии в «ВК»

30 октября 2024, 06:15
Фото: Наталия Подоляк.
Красноярскую общественницу Наталию Подоляк осудили по уголовному делу о «повторной дискредитации ВС РФ» за пять комментариев во «Вконтакте».

Дело против активистки возбудили еще в начале этого года. Поводом для это стали 17 «дискредитирующих» комментариев во «ВКонтакте», однако после лингвистической экспертизы осталось пять, датируемых февралем-августом 2023 года.

Как следует из опубликованных результатов экспертизы, Подоляк писала под постами, что к россиянам в негативную сторону поменялось отношение после начала СВО, также она заявила, что не понимает, зачем началась СВО.

Кроме этого, Подоляк оставила «саркастическую» шутку под картинкой, где изображены Сергей Шойгу и Рамзан Кадыров, что «подрывает авторитет представленных личностей», которые задействованы в СВО. Еще она раскритиковала наемников и полк «Ахмат».

Подоляк подтвердила, что все эти комментарии написала она, но при этом виновной себя не признала. Прокурор запросил для нее 200 тысяч штраф. 19 октября суд приговорил ее к штрафу в 100 тысяч.

На своей странице отметила, что не собирается подавать апелляцию, из-за которой наказание могут ужесточить.

  • В декабре 2022 года суд назначил Подоляк штраф в размере 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации армии». Причиной стали ее комментарии под различными постами в ВК. Она пыталась обжаловать решение, но безуспешно.
  • В мае 2023 года Подоляк уволили из СИБУПа за нарушения законодательства об образовании и противодействии экстремизму. В институте она руководила спортивным клубом.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Уголовное дело#Штраф#Рамзан Кадыров#Апелляция#ВКонтакте#Дискредитация армии
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