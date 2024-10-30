Красноярку осудили по уголовному делу о «дискредитации армии» за комментарии в «ВК»

Posted 30 октября, 06:15
Published 30 октября, 06:15
Modified 30 октября, 06:48
Updated 30 октября, 06:48
Дело против активистки возбудили еще в начале этого года. Поводом для это стали 17 «дискредитирующих» комментариев во «ВКонтакте», однако после лингвистической экспертизы осталось пять, датируемых февралем-августом 2023 года.
Как следует из опубликованных результатов экспертизы, Подоляк писала под постами, что к россиянам в негативную сторону поменялось отношение после начала СВО, также она заявила, что не понимает, зачем началась СВО.
Кроме этого, Подоляк оставила «саркастическую» шутку под картинкой, где изображены Сергей Шойгу и Рамзан Кадыров, что «подрывает авторитет представленных личностей», которые задействованы в СВО. Еще она раскритиковала наемников и полк «Ахмат».
Подоляк подтвердила, что все эти комментарии написала она, но при этом виновной себя не признала. Прокурор запросил для нее 200 тысяч штраф. 19 октября суд приговорил ее к штрафу в 100 тысяч.
На своей странице отметила, что не собирается подавать апелляцию, из-за которой наказание могут ужесточить.