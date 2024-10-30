prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 08:05

Published 30 октября, 08:05

Modified 30 октября, 10:08

Updated 30 октября, 10:08

Красноярск может остаться на обновленной 10-рублевой купюре

Красноярск может остаться на обновленной 10-рублевой купюре

30 октября 2024, 08:05
Фото: Банк России.
Красноярск может появиться на обновленной 10-рублевой купюре. Рассказываем, что известно.

Банкноту Банка России образца 1997 года номиналом 10 рублей с изображением Красноярска ввели в обращение с 1 января 1998 года. На лицевой стороне напечатаны Коммунальный мост и часовня Параскевы Пятницы. На обратной стороне изображена Красноярская ГЭС. В 2013 году из-за низкого номинала её перестали печатать. В начале 2023 года десятку решили вернуть в оборот.

Как сообщал заведующий сектором организации экспертизы денежных знаков Сибирского главного управления ЦБ РФ Вячеслав Вилков, к концу 2025 года будет утвержден новый эскиз 10-рублевой купюры. Планируется, что на лицевой стороне будет изображен Новосибирск, вместо Красноярска.

Замуправляющего отделением Красноярск ЦБ России Алексей Гагарин рассказал, что новые купюры будут поступать в обращение постепенно. Так сейчас происходит с новой банкнотой номиналом 5 тысяч рублей.

«Происходит это постепенно. Задачи разом изъять все купюры образца 1997 года и заменить их на новые нет. Это будет происходить постепенно, процесс может занять 10-15 лет», — уточнил Гагарин.

При разработке новых купюр, уточняет Гагарин, было решено «уйти от городского признака» и прикрепить номиналы банкнот к федеральным округам.

На обновленной сторублевой купюре будет Центральный федеральный округ, на купюре в 5000 рублей — Уральский федеральный округ.

На купюре в 10 рублей появится Сибирский федеральный округ. Уже известно, что на лицевой стороне будет Новосибирск, а на обратной разместят достопримечательности округа. Возможно, там появится какое-то из знаковых мест Красноярска.

Однако пока решение по дизайну не принято. 10-рублевую купюру будут менять в последнюю очередь.

Читайте также:
Почти половина жителей считают Красноярск дорогим городомЗачем ехать из Красноярска в Новосибирск? Пять интересных мест в соседнем городеНовосибирский блогер заявил, что в Красноярске меньше грязи и пыли
#София Штейнберг#Город#Деньги#Люди#Общество#Красноярск#Новосибирск#Дизайн#Банк#Купюра
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика