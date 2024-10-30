Красноярск может остаться на обновленной 10-рублевой купюре

Posted 30 октября, 08:05
Published 30 октября, 08:05
Modified 30 октября, 10:08
Updated 30 октября, 10:08
Банкноту Банка России образца 1997 года номиналом 10 рублей с изображением Красноярска ввели в обращение с 1 января 1998 года. На лицевой стороне напечатаны Коммунальный мост и часовня Параскевы Пятницы. На обратной стороне изображена Красноярская ГЭС. В 2013 году из-за низкого номинала её перестали печатать. В начале 2023 года десятку решили вернуть в оборот.
Как сообщал заведующий сектором организации экспертизы денежных знаков Сибирского главного управления ЦБ РФ Вячеслав Вилков, к концу 2025 года будет утвержден новый эскиз 10-рублевой купюры. Планируется, что на лицевой стороне будет изображен Новосибирск, вместо Красноярска.
Замуправляющего отделением Красноярск ЦБ России Алексей Гагарин рассказал, что новые купюры будут поступать в обращение постепенно. Так сейчас происходит с новой банкнотой номиналом 5 тысяч рублей.
«Происходит это постепенно. Задачи разом изъять все купюры образца 1997 года и заменить их на новые нет. Это будет происходить постепенно, процесс может занять 10-15 лет», — уточнил Гагарин.
При разработке новых купюр, уточняет Гагарин, было решено «уйти от городского признака» и прикрепить номиналы банкнот к федеральным округам.
На обновленной сторублевой купюре будет Центральный федеральный округ, на купюре в 5000 рублей — Уральский федеральный округ.
На купюре в 10 рублей появится Сибирский федеральный округ. Уже известно, что на лицевой стороне будет Новосибирск, а на обратной разместят достопримечательности округа. Возможно, там появится какое-то из знаковых мест Красноярска.
Однако пока решение по дизайну не принято. 10-рублевую купюру будут менять в последнюю очередь.