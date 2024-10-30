Красноярск может остаться на обновленной 10-рублевой купюре

Банкноту Банка России образца 1997 года номиналом 10 рублей с изображением Красноярска ввели в обращение с 1 января 1998 года. На лицевой стороне напечатаны Коммунальный мост и часовня Параскевы Пятницы. На обратной стороне изображена Красноярская ГЭС. В 2013 году из-за низкого номинала её перестали печатать. В начале 2023 года десятку решили вернуть в оборот.