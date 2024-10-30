Красноярцы рассказали, сколько потратят на ноябрьских распродажах и что купят

Posted 30 октября, 12:12
Published 30 октября, 12:12
Modified 30 октября, 12:14
Updated 30 октября, 12:14
Опрос провели эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Товаров». 40% опрошенных заявили, что во время осенних акций число их покупок растет по сравнению с другими сезонами. Большинство красноярцев — 73% — не готовятся к распродажам заранее. Только 17% составляют список нужных товаров, а 12% выделяют на покупки определенный бюджет.
Около 26% красноярцев готовы потратить на распродажах до 10 тысяч рублей, 16% — до 20 тысяч рублей, а 7% — до 30 тысяч рублей.
На распродажах каждый третий житель Красноярска — 35% — покупает одежду и обувь, 25% — подарки на новогодние праздники, 17% — бытовую технику и электронику, 16% — товары для красоты и здоровья, 11% — гаджеты.