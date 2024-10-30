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Posted 30 октября, 12:12

Published 30 октября, 12:12

Modified 30 октября, 12:14

Updated 30 октября, 12:14

Красноярцы рассказали, сколько потратят на ноябрьских распродажах и что купят

Красноярцы рассказали, сколько потратят на ноябрьских распродажах и что купят

30 октября 2024, 12:12
Фото: 1MI.
Красноярцы готовы потратить на ноябрьских распродажах больше 20 тысяч рублей.

Опрос провели эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Товаров». 40% опрошенных заявили, что во время осенних акций число их покупок растет по сравнению с другими сезонами. Большинство красноярцев — 73% — не готовятся к распродажам заранее. Только 17% составляют список нужных товаров, а 12% выделяют на покупки определенный бюджет.

Около 26% красноярцев готовы потратить на распродажах до 10 тысяч рублей, 16% — до 20 тысяч рублей, а 7% — до 30 тысяч рублей.

На распродажах каждый третий житель Красноярска — 35% — покупает одежду и обувь, 25% — подарки на новогодние праздники, 17% — бытовую технику и электронику, 16% — товары для красоты и здоровья, 11% — гаджеты.

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