Красноярцы рассказали, сколько потратят на ноябрьских распродажах и что купят

Опрос провели эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Товаров». 40% опрошенных заявили, что во время осенних акций число их покупок растет по сравнению с другими сезонами. Большинство красноярцев — 73% — не готовятся к распродажам заранее. Только 17% составляют список нужных товаров, а 12% выделяют на покупки определенный бюджет.