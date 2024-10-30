Куда сходить на ночь искусств в Красноярске? Вот программы

Posted 30 октября, 10:42
Published 30 октября, 10:42
Modified 30 октября, 10:44
Updated 30 октября, 10:44
Акция будет проходить с 1 по 4 ноября.
В музее художника Б. Я. Ряузова на Ленина, 127 с 18:00 до 21:00
пройдет ночь под названием «Под покровом» (12+). В программе — экскурсия, мастер-классы по линогравюре и акриловой живописи, игры. Билет стоит 200 рублей.
В музее-усадьбе В. И. Сурикова с 19:00 до 22:00 будет ночь «Дадочка и Лёлечка» (12+) — такими именами звали друг друга супруги Пётр Кончаловский и Ольга Сурикова. В усадьбе воссоздадут атмосферу их дома. Для гостей проведут мастер-класс по рисованию натюрморта и каллиграфии, игры и выставку редко экспонируемых личных вещей Ольги Суриковой. Билет обойдется в 300 рублей.
Ночь под названием «Всегда будь готов!» (12+) с 18:00 пройдет в литературном музее им. В. П. Астафьева. Там решили посвятить мероприятие традициям пионеров. В музее расскажут историю пионерской организации, гости исполнят гимн и вспомнят песни тех лет. Вход стоит 300 рублей.
Красноярский краевой краеведческий музей с 18:00 до 20:00 проведет ночь под названием «Люди высоких широт» (6+) — она будет посвящена мифам и легендам народов Крайнего Севера. В программе этнографический квиз, игры о полярных животных, создание макета макет чума и брелков в виде оленя. Ещё можно будет посмотреть на северное сияние в шлеме виртуальной реальности. Билеты продают по 400 рублей.
В этот день музейный центр «Площадь Мира» проведет музейную ночь «Сомнамбула» (16+). Она будет посвящена снам и всему, что с ними связано. Экскурсии проведут шёпотом и с закрытыми глазами. Подробнее о программе мы писали тут.
В музее-усадьбе Г. В. Юдина с 18:00 до 20:00 пройдет ночь «Из книг» (12+). Гости смогут познакомиться с искусством экслибриса, создать книжный знак и закрепить знания в квесте по библиотеке. дата и время: 3 ноября Вход — 300 рублей.
Ночь «Ловцы снов» (18+) пройдет в красноярском художественном музее им. Сурикова с 20:00 до 23:00. Программа будет выстроена вокруг выставки «Сны Сибири». Можно будет изучить экспонаты под этническую музыку, послушать сказки северных народов или на сеансах арт-медиации обсудить искусство с музейной командой. Билеты стоят 800 рублей.
Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина устраивает с 22:00 ночь «А у нас во дворе» (18+). Всего будет 11 локаций с танцами, рассказами, чтением, едой, мастер-классами и другими активностями. Например, можно попробовать угощения из детства или создать эскиз театрального костюма. Билеты — 1200 рублей.
В «Енисей кино» с 17:00 проведут мероприятие «Кино и танцы» (6+). Можно будет погрузиться в мир кинематографа: посмотреть афиши, пройтись по фильмофонду и увидеть мобильную светобазу и гримировочный комплекс. Потом пройдут кинопоказы — «Мы из джаза» (12+) и «Жили-были» (18+). Это бесплатно.
Красноярский театр оперы и балета с 20:00 до 23:00 устроит ночь «Пушкин на все 100» (12+). В программе — настольные игры с Пушкиным, экскурсия по закулисью, примерка театральных костюмов. Билеты продают по 100 рублей
В музтеатре пройдет ночь «Лабиринты сибирских снов» (12+) — с 20:00. Гостей познакомят с мифологией народов Сибири: расскажут о значении сна в культуре, нанесут макияж «звёздной пылью», научат играть в «Корпорацию снов» и «Сомникум». За вход нужно будет заплатить 200 рублей.
Красноярский театр юного зрителя с 21:00 до 23:00 проведет ночь «Театр как семья и семья как театр» (12+). Планируются лекции «Ячейка общества: семья в кино» и «Семейные истории в театре», мастер-классы по созданию гирлянды и капсулы времени. Билеты стоят 300 рублей.