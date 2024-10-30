Куда сходить на ночь искусств в Красноярске? Вот программы

Красноярский краевой краеведческий музей с 18:00 до 20:00 проведет ночь под названием «Люди высоких широт» (6+) — она будет посвящена мифам и легендам народов Крайнего Севера. В программе этнографический квиз, игры о полярных животных, создание макета макет чума и брелков в виде оленя. Ещё можно будет посмотреть на северное сияние в шлеме виртуальной реальности. Билеты продают по 400 рублей.