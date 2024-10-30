Начинающих предпринимателей приглашают на воркшоп-интенсив по маркетингу

Posted 30 октября, 08:59
Published 30 октября, 08:59
Modified 30 октября, 09:01
Updated 30 октября, 09:01
Вести интенсив будет основатель коммуникационного агентства MAB Юлия Машковцева. Обучение займет всего несколько часов — за это время спикер разберет несколько вопросов:
Воркшоп «Маркетинговый субботник» состоится 7 ноября в конференц-зале делового пространства центра «Мой бизнес» на Матросова, 2. Участие в интенсиве бесплатное, но количество мест ограничено 30 участниками.
Заявки принимаются до 17.30 06 ноября 2024 года в электронном виде через обращение с использованием цифровой платформы мсп.рф. Консультацию можно получить по номеру: 8-800-234-0-124.