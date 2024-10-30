Начинающих предпринимателей приглашают на воркшоп-интенсив по маркетингу

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Центр «Мой бизнес» проведет воркшоп «Маркетинговый субботник» — интенсив по основам продвижения для начинающих предпринимателей. Воркшоп будет полезен для самозанятых, которые хотят расширить свою клиентскую базу и повысить узнаваемость бренда.

Вести интенсив будет основатель коммуникационного агентства MAB Юлия Машковцева. Обучение займет всего несколько часов — за это время спикер разберет несколько вопросов: На что стоит обратить внимание при подборе специалиста по продвижению?

Как оценить опыт и квалификацию специалиста?

Какие вопросы задать кандидату на собеседовании?

Как оценить эффективность продвижения?

Какие метрики использовать для оценки эффективности?

Как работать с агентствами по продвижению и выбирать надёжных партнёров?

Каковы преимущества и недостатки работы с агентствами?

Как выбрать агентство, которое соответствует вашим потребностям? Воркшоп «Маркетинговый субботник» состоится 7 ноября в конференц-зале делового пространства центра «Мой бизнес» на Матросова, 2. Участие в интенсиве бесплатное, но количество мест ограничено 30 участниками. Заявки принимаются до 17.30 06 ноября 2024 года в электронном виде через обращение с использованием цифровой платформы мсп.рф. Консультацию можно получить по номеру: 8-800-234-0-124.