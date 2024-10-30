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Posted 30 октября, 08:59

Published 30 октября, 08:59

Modified 30 октября, 09:01

Updated 30 октября, 09:01

Начинающих предпринимателей приглашают на воркшоп-интенсив по маркетингу

Начинающих предпринимателей приглашают на воркшоп-интенсив по маркетингу

30 октября 2024, 08:59
Фото: Изображение Midjourney.
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Центр «Мой бизнес» проведет воркшоп «Маркетинговый субботник» — интенсив по основам продвижения для начинающих предпринимателей. Воркшоп будет полезен для самозанятых, которые хотят расширить свою клиентскую базу и повысить узнаваемость бренда.

Вести интенсив будет основатель коммуникационного агентства MAB Юлия Машковцева. Обучение займет всего несколько часов — за это время спикер разберет несколько вопросов:

  • На что стоит обратить внимание при подборе специалиста по продвижению?
  • Как оценить опыт и квалификацию специалиста?
  • Какие вопросы задать кандидату на собеседовании?
  • Как оценить эффективность продвижения?
  • Какие метрики использовать для оценки эффективности?
  • Как работать с агентствами по продвижению и выбирать надёжных партнёров?
  • Каковы преимущества и недостатки работы с агентствами?
  • Как выбрать агентство, которое соответствует вашим потребностям?

Воркшоп «Маркетинговый субботник» состоится 7 ноября в конференц-зале делового пространства центра «Мой бизнес» на Матросова, 2. Участие в интенсиве бесплатное, но количество мест ограничено 30 участниками.

Заявки принимаются до 17.30 06 ноября 2024 года в электронном виде через обращение с использованием цифровой платформы мсп.рф. Консультацию можно получить по номеру: 8-800-234-0-124.

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