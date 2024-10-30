«Очень позорно это вспоминать»: красноярку заманили в вебкам и «кинули» на деньги

Posted 30 октября, 08:29
Published 30 октября, 08:29
Modified 30 октября, 09:55
Updated 30 октября, 09:55
Неделю назад мы писали про 18-летнюю красноярку, которую обманом заманили в вебкам-студию и пытались заставить работать. Девушка откликнулась на вакансию модели для маркетплейсов, а оказалась в вебкам-студии.
Когда она захотела уйти — ее запугали, что родственники могут увидеть ее анкету на сайте для взрослых, и чтобы ее удалить, нужно отработать 12 часов. Красноярка все-таки нашла функцию удаления анкеты и ушла из вебкам-студии. Она хотела предостеречь других девушек, чтобы они не попадались на такие уловки.
После публикации этой истории к нам в редакцию на условиях анонимности обратилась еще одна девушка. Она утверждает, что в сентябре тоже пострадала от этой же студии. При этом она все-таки проработала в вебкаме три дня, но ей за них не заплатили.
Девушка рассказывает, что она — студентка, и искала работу, которую можно совмещать с учебой. Ее подруга по имени Анастасия (имя изменено, — прим.ред.) сказала ей, что нашла вакансию модели — нужно рекламировать одежду зарубежных брендов. Ей написала на одном из сайтов по поиску объявлений некая Марина.
«Моей подруге обещали много денег и ежемесячно растущий доход. Обещали, что эротической съемки не будет и вебкама тоже. Предлагали заниматься фото и видеосъемкой одежды. Меня заинтересовала эта работа, потому что я всегда хотела быть моделью», — рассказывает девушка.
Ее подруга сходила на собеседование и выяснилось, что нужно проводить стримы. Но ее уверили, что девушки якобы просто играют в игры и общаются с людьми на Twitch или YouTube. Знакомая девушки решила попробовать и ей понравилось, позже она пригласила туда подругу.
«Мне написал некий мужчина по имени Егор. Он мне рассказал о работе, отвечал на вопросы, но я сомневалась. Мы пообщались несколько дней, он мне показался хорошим, показал отзывы других девушек и фото студий», — вспоминает собеседница.
В итоге девушка тоже решилась на собеседование. Оно, как она рассказывает, проходило все по тому же адресу, что и у героини нашей прошлой публикации, на Мартынова, 47. Офис, говорит красноярка, был без всяких табличек и опознавательных знаков.
«Меня встретила там девушка по имени Милана. Мне показалось, что ей можно доверять. Она ответила на мои вопросы, все подробно рассказала и зарегистрировала меня. На следующий день я должна была выйти на стажировку. Опущу момент со знакомством с командой и по какому адресу мне дали студию. Меня посадили перед камерами и сказали, что я должна… я не хочу продолжать рассказ, мне очень позорно вспоминать, что там происходило», — говорит девушка.
Пострадавшая боится рассказывать более детальные подробности, ссылаясь на то, что ее «могут вычислить, как и остальных». По ее словам, после предыдущей публикации девушку, которая обратилась к журналистам, якобы вычислили.
«Ее вычислили, ведь она зарегистрирована у них в системе по паспорту, как и я. Я боюсь, что они также могут узнать».
Предоставить «ПМ» скриншоты переписок с сотрудниками она также отказалась из-за того, что общение происходило в «Телеграме» и переписка уже удалена.
Также девушка уверяет, что в студии ей обещали ежедневные выплаты, но в итоге не заплатили ни копейки. Кроме этого, по словам красноярки, под аккаунтами с женскими именами сидят совсем не женщины.
«Моя подруга проработала там дольше. Она познакомилась на студии с одним парнем, который подробно рассказал ей, как они работают и ищут девушек. Парни создают аккаунты от женского имени и завлекают девушек разными способами, а на фотографии для профилей берут случайных девушек».
Девушка хочет предостеречь других от их «уловок», тем более, как она утверждает, сейчас они открыли новый офис, который находится по другому адресу.
«ПМ» запросил информацию в городской полиции. Там нам заявили, что к ним никто из пострадавших девушек не обращался, но по сообщениям в СМИ они начали проверку.