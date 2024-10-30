Поездка Логинова в Китай обошлась бюджету в полмиллиона рублей. Что мэр там делал?

Posted 30 октября, 09:59
Published 30 октября, 09:59
Modified 30 октября, 10:01
Updated 30 октября, 10:01
Как рассказали «Проспекту Мира» в мэрии Красноярска, Логинов был в командировке с 21 по 26 октября в составе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Там подчеркнули, что Логинов является членом Госсовета.
Поездка была согласована с администрацией губернатора. Из бюджета города на шестидневную командировку было потрачено порядка 500 тысяч рублей.
Мэр побывал в Пекине и Харбине. Он участвовал во встречах с представителями вузов и переговорах с китайской ассоциации мэров «о возможных направлениях сотрудничества».
«Тема межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества имеет федеральное значение. <…>. Полученный опыт Красноярска был представлен Главой города в Китае в целях максимального содействия в развитии инструментов межрегионального и международного экономического сотрудничества».
Кроме того, мэр Красноярска рассказывал о поддержке малого и среднего бизнеса, познакомился с утилизацией мусора.
«Участники делегации познакомились с практикой переработки и утилизации мусора, с работой центра организации системы умного города, опытом благоустройства городских территорий, обсудили актуальные вопросы экологической повестки на круглом столе».
Ранее мы рассказывали, что поездка Логинова на ВЭФ обошлась городу почти в полмиллиона рублей. Но там он пробыл два дня.