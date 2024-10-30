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Posted 30 октября, 09:59

Published 30 октября, 09:59

Modified 30 октября, 10:01

Updated 30 октября, 10:01

Владислав Логинов слева

Поездка Логинова в Китай обошлась бюджету в полмиллиона рублей. Что мэр там делал?

30 октября 2024, 09:59
Фото: Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Владислав Логинов слева

Поездка мэра Логинова в Китай обошлась бюджету Красноярска в полмиллиона рублей

Шестидневная командировка мэра Красноярска Владислава Логинова в Китай обошлась бюджету города в 500 тысяч рублей. Эти деньги глава потратил на перелеты и гостиницы.

Как рассказали «Проспекту Мира» в мэрии Красноярска, Логинов был в командировке с 21 по 26 октября в составе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Там подчеркнули, что Логинов является членом Госсовета.

Поездка была согласована с администрацией губернатора. Из бюджета города на шестидневную командировку было потрачено порядка 500 тысяч рублей.

Мэр побывал в Пекине и Харбине. Он участвовал во встречах с представителями вузов и переговорах с китайской ассоциации мэров «о возможных направлениях сотрудничества».

«Тема межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества имеет федеральное значение. <…>. Полученный опыт Красноярска был представлен Главой города в Китае в целях максимального содействия в развитии инструментов межрегионального и международного экономического сотрудничества».

Кроме того, мэр Красноярска рассказывал о поддержке малого и среднего бизнеса, познакомился с утилизацией мусора.

«Участники делегации познакомились с практикой переработки и утилизации мусора, с работой центра организации системы умного города, опытом благоустройства городских территорий, обсудили актуальные вопросы экологической повестки на круглом столе».

Ранее мы рассказывали, что поездка Логинова на ВЭФ обошлась городу почти в полмиллиона рублей. Но там он пробыл два дня.

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