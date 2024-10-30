С «Сибиряка» взыщут более 500 млн за застройку ЖК «Новоостровский» в Красноярске

Posted 30 октября, 07:15
Published 30 октября, 07:15
Modified 30 октября, 07:23
Updated 30 октября, 07:23
Компании красноярского бизнесмена Владимира Егорова в 2017 году выкупили 65 гектаров в центре города в рамках банкротства завода комбайнов и начали там строительство ЖК «Новоостровский».
В ноябре 2023 года суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии участков. Оказалось, что земли находились в федеральной собственности, и муниципалитет еще до «Сибиряка» незаконно передал его заводу комбайнов.
Прокуратура предложила «Сибиряку» заключить мировое соглашение при условии, что застройщик построит за свой счет несколько школ и детсадов, так как в микрорайоне запланировали заселение 30 тысяч человек, а социальные объекты не предусмотрели.
Застройщик отказался возводить соцобъекты и попытался обжаловать решение суда, но безуспешно. Изъять потребовали только те земли, где еще не начато строительство. Начатые дома продолжили возводить из-за участия дольщиков
Суд признал «неосновательное обогащение». С дочек «Сибиряка» взыщут в федеральный бюджет 579 млн рублей: с ООО «Новоостровский» — 393 млн рублей по рыночной стоимости четырех застроенных участков, с ООО «СЗ ЖК „Новоостровский“ — 185 млн рублей за три участка.