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Posted 30 октября, 07:15

Published 30 октября, 07:15

Modified 30 октября, 07:23

Updated 30 октября, 07:23

С «Сибиряка» взыщут более 500 млн за застройку ЖК «Новоостровский» в Красноярске

С «Сибиряка» взыщут более 500 млн за застройку ЖК «Новоостровский» в Красноярске

30 октября 2024, 07:15
Фото: prmira.ru.
Арбитражный суд края удовлетворил иск прокуратуры к «Сибиряку» на 579 миллионов рублей за неосновательное обогащение при строительстве домов на территории бывшего комбайнового завода в Красноярске.

Компании красноярского бизнесмена Владимира Егорова в 2017 году выкупили 65 гектаров в центре города в рамках банкротства завода комбайнов и начали там строительство ЖК «Новоостровский».

В ноябре 2023 года суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии участков. Оказалось, что земли находились в федеральной собственности, и муниципалитет еще до «Сибиряка» незаконно передал его заводу комбайнов.

Прокуратура предложила «Сибиряку» заключить мировое соглашение при условии, что застройщик построит за свой счет несколько школ и детсадов, так как в микрорайоне запланировали заселение 30 тысяч человек, а социальные объекты не предусмотрели.

Застройщик отказался возводить соцобъекты и попытался обжаловать решение суда, но безуспешно. Изъять потребовали только те земли, где еще не начато строительство. Начатые дома продолжили возводить из-за участия дольщиков

Суд признал «неосновательное обогащение». С дочек «Сибиряка» взыщут в федеральный бюджет 579 млн рублей: с ООО «Новоостровский» — 393 млн рублей по рыночной стоимости четырех застроенных участков, с ООО «СЗ ЖК „Новоостровский“ — 185 млн рублей за три участка.

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